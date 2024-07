Kreditvergabe an Firmen im Euroraum zieht leicht an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Kreditvergabe der Banken im Euroraum an Unternehmen kommt mit der ersten Zinssenkung der EZB leicht in Schwung.

Im Juni vergaben die Geldhäuser 0,7 Prozent mehr Kredite an Unternehmen als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Mai hatte das Plus noch bei lediglich 0,3 Prozent gelegen. Bei den Krediten an Privathaushalte bleibt der Zuwachs aber verhalten. Die Finanzinstitute reichten im Juni an Haushalte nur 0,3 Prozent mehr Darlehen aus als ein Jahr zuvor. Auch im Mai hatte der Zuwachs bei 0,3 Prozent gelegen.

Die EZB hatte Anfang Juni erstmals seit fast fünf Jahren wieder die Zinsen gesenkt. Auf der darauffolgenden Zinssitzung in der vergangenen Woche pausierten die Währungshüter jedoch und ließen die Schlüsselsätze unverändert. Für ihr erstes Treffen nach der Sommerpause im September hielt EZB-Präsidentin Christine Lagarde alle Türen offen. Aktuell liegt der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder horten, bei 3,75 Prozent. Das ist aus Sicht der Währungshüter immer noch ein Niveau, das die Wirtschaft bremst. Die EZB hatte die Zinsen hochgefahren, um die Inflation einzudämmen.

Die Geldmenge M3 nahm im Juni binnen Jahresfrist um 2,2 Prozent zu. Volkswirte hatten nur mit einem Plus von 1,8 Prozent gerechnet. Im Mai lag der Zuwachs bei 1,5 Prozent. Zu der Messgröße M3 gehören Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Aus Sicht von Volkswirten lassen die monatlichen Zahlen zum Geldmengenwachstum Rückschlüsse zu auf die Inflationsentwicklung im Euroraum. Allerdings gilt der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation als komplex.

