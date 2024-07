Siemens Energy bekommt Zuschlag für Wasserstoff-Großprojekt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Siemens Energy errichtet für den norddeutschen Energieversorger EWE eine 280-Megawatt-Elektrolyseanlage für die Produktion von grünem Wasserstoff, einem zentralen Element der Energiewende.

Die Anlage in Emden solle ab 2027 bis zu 26.000 Tonnen grünen Wasserstoff jährlich für industrielle Anwendungen in der Region produzieren, teilte Siemens Energy am Donnerstag mit. Zusätzlich zur Lieferung der Anlage verständigten sich EWE und Siemens Energy der Mitteilung zufolge auf einen Servicevertrag über zehn Jahre. Die Elektrolyseanlage sei Teil eines Wasserstoff-Großprojekts der EWE. Die Europäische Union und die Bundesregierung fördern das Vorhaben. "Dieses Projekt ist ein wichtiger Baustein für den Hochlauf der grünen Wasserstoffindustrie in Deutschland", sagte Anne-Laure de Chammard, Mitglied des Vorstands von Siemens Energy. Zum Auftragswert wurde einem EWE-Sprecher zufolge Stillschweigen vereinbart.

Wasserstoff soll bei der klimafreundlichen Transformation der Republik besonders für die Industrie sowie den Luft- und Schiffsverkehr eine tragende Rolle zukommen. Wasserstoff ist speicherbar und kann in manchen Industrieprozessen Kohle oder Öl ersetzen.

