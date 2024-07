Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG 26.07.2024 / 10:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 26.07.2024 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato, Bastian Brach H1: Trotz schwachem Investitionsklima starkes Q4 avisiert LPKF hat gestern Q2-KPIs veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen unserer Erwartung liegen. Derweil bleibt der Auftragseingang weiterhin aufgrund der allgemeinen Konjunkturschwäche hinter der Managementerwartung zurück. Die FY-Guidance wurde dementsprechend am unteren Ende konkretisiert. Q2-Umsatz- und Ergebnisentwicklung von Solar-Segment beflügelt: In Q2 erzielte LPKF Konzernerlöse von 29,8 Mio. EUR und konnte seine Top Line somit um spürbare 7,6% yoy steigern, was in etwa im Rahmen unserer Erwartung von 31,0 Mio. EUR liegt. Besonders das Segment Solar zeigte sich auch aufgrund der niedrigen Vergleichsbasis besonders stark (+85,5% yoy), während die übrigen Segmente eine umgekehrte Dynamik aufwiesen. Nach H1 steht somit ein Umsatzniveau auf Konzernebene von 55,2 Mio. EUR zu Buche, was einem deutlichen Wachstum von +15,2% yoy entspricht. Ergebnisseitig schlug sich der Umsatzanstieg in Q2, auch aufgrund anhaltender Investments in das ARRALYZE-Geschäft, noch nicht positiv nieder (adj. EBIT: -0,7 Mio. EUR; Vj.: -0,4 Mio. EUR). Auch hier stach das Geschäft mit hochinnovativen Fertigungsanlagen für die Herstellung von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen positiv hervor (Marge: 25,8%). Auf H1-Sicht wirkte v.a. der ggü. dem Q1/23 starke Jahresauftakt positiv (-5,1 Mio. EUR; Vj.: -7,0 Mio. EUR). Auftragslage für Vorstand weiterhin unbefriedigend - Pipeline aussichtsreich: Wie bei vielen Maschinen- und Anlagenbauer schlägt sich die anhaltende Investitionszurückhaltung insgesamt in der Auftragslage nieder, v.a. in den Segmenten Development und Welding. So lag in Q2 der Auftragseingang mit 27,9 Mio. EUR nur leicht über dem Vorjahreswert (+5,9% yoy), sodass sich nach H1 61,1 Mio. EUR ergeben (Vj.: 66,2 Mio. EUR). Dies resultierte in einem Orderbuch von 65,5 Mio. EUR (Vj.: 81,4 Mio. EUR). Positive Tendenzen verspürt LPKF hingegen im Bereich Halbleiter (Depaneling, LIDE) und Solar. So verzeichnete man für Anlagen basierend auf der LIDE-Technologie nach den positiven Äußerungen Samsungs zur Verwendung von Glas-Substraten im Advanced Packaging-Bereich erhöhte Nachfrage. Auch die Auftragspipeline für die bereits im letzten Jahr eingeführte Laser Depaneling-Anlage verläuft auf anhaltend hohem Niveau. FY-Guidance konkretisiert: Ausgehend von der guten Orderpipeline konkretisierte der Vorstand trotz der aktuell schwächelnden Auftragslage die FY-Umsatzguidance am unteren Ende (zuvor: 130 bis 140 Mio. EUR). Offenbar verfügt das Management über ausreichend Visibilität, um (1) den vollständigen Order Backlog abzüglich des Solar-Großauftrages (15 Mio. EUR) im Umfang von 50,5 Mio. EUR in H2 zu verumsatzen und (2) Aufträge i.H.v. mindestens 24,3 Mio. EUR in diesem Jahr zu gewinnen und auszuliefern. Ergebnisseitig verringerte der Vorstand die EBIT-Margenbandbreite am oberen Ende um 1,0 PP (zuvor: 4 bis 8%). Die Q3-Guidance von 26,0 bis 31,0 Mio. EUR Umsatz (MONe: 29,0 Mio. EUR) und -3 bis 2 Mio. EUR EBIT (MONe: 1,0 Mio. EUR) deutet dabei ausgehend vom Guidance-Midpoint auf ein starkes Q4 hin (Umsatz: +12,5% yoy; Marge: 26,4%; Vj.:18,4%). Wir lassen nach Q2 unsere Prognosen unverändert (adj. EBIT-Marge: 4,0%). Fazit: Das hohe Interesse an LPKFs Anlagenportfolio untermauert die langfristigen Perspektiven, die jedoch von der anhaltenden Konjunkturschwäche aktuell überschattet werden und u.E. unverändert ein Risiko für eine Guidanceverfehlung darstellen. Wir bestätigen unser Rating (Halten) und Kursziel von 10,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 