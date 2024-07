Trading-Chance Microsoft: Über massiver Supportzone zurück auf Long?

Werbung

„Wenn zu viele glauben, eine Aktie steigt ewig, wird es Zeit für Short-Trades“, so die Aussage im Zuge unseres am 4. Juli vorgestellten Short-Trades auf Microsoft. Die Aktie war überkauft, hoch bewertet und das Sentiment zu extrem auf der bullischen Seite. Jetzt aber hat die Aktie diese Übertreibung abgebaut. Zeit, den Gewinn des Short-Trades zu kassieren und erneut die Seite zu wechseln.

Microsoft gehört zu den ganz wenigen Aktien, die viele Investoren als „quasi unantastbar“ ansehen. Der Umsatz legt mit einer beeindruckenden Konstanz Jahr für Jahr zu, der Gewinn, von ganz wenigen Jahren ausgenommen, ebenfalls. Auch 2024 rechnen Analysten und Anleger mit einem soliden Gewinnanstieg, derzeit sieht man da einen Anstieg um die 15 Prozent auf einen neuen Rekordgewinn. Was zwar grundsätzlich zu neuen Rekorden in der Aktie passte, aber:

Jetzt ist die Übertreibung abgebaut ... die Chancen verlagern sich Richtung Bullen

Die Microsoft-Aktie war weitaus schneller gelaufen als die Gewinne bislang gestiegen sind bzw. erwartet werden. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der durchschnittlichen 2024er-Gewinnschätzung war bis 40 gestiegen. 30 ist hier im langfristigen Schnitt normal und angemessen, 40 war zu teuer. Zwar hoben viele Analysten ihre Kursziele mit dem Anstieg der Aktie einfach mit an, so dass wir da aktuell ein immens hohes, durchschnittliches Ziel von 496 US-Dollar sehen. Aber vielen Anlegern wurde Anfang Juli klar, dass das überzogen sein dürfte, nicht zuletzt, weil immer deutlicher wurde, dass die Aktie in einem verrückten Wettrennen dabei war: dem um die höchste Marktkapitalisierung der Welt, zusammen mit Nvidia und Apple. Die Folge:

Die Blase bekam Risse, die Aktie rutschte deutlich ab. Gut zehn Prozent ist der Kurs jetzt zurückgekommen. Der überkaufte Zustand ist abgebaut, die zu hohe Bewertung wieder einigermaßen annehmbar. Ob die Aktie trotzdem noch Luft nach unten hat oder aber von hier aus rasant nach oben springen wird, wird sich zwar erst am kommenden Dienstagabend herausstellen, wenn das Unternehmen die Ergebnisse des zweiten Quartals vorstellt. Aber da dann am Folgetag mit einer Kurslücke zu rechnen ist und man dann, wenn sie nach oben weist, mit einem Switch auf Long definitiv zu spät dran wäre, würden wir den guten Gewinn, den uns der am 4.7. vorgestellte Short-Trade eingebracht hat, bereits jetzt mitnehmen und die Position drehen. Zumal das bullische Lager von der jetzt im Vorfeld der Zahlen absolvierten Korrektur abgesehen noch einen weiteren Vorteil hätte:

Äußerst massive Supportzone fast erreicht

Der dynamische Abverkauf der Microsoft-Aktie hat den Kurs nahe an eine ganze Phalanx von markanten Unterstützzungen gedrückt, angefangen mit der aktuell bei 412 US-Dollar verlaufenden Aufwärtstrendlinie, die bis zum Jahresanfang 2023 zurückreicht über die 200-Tage-Linie bei 401 US-Dollar bis hin zu drei seit vergangenen Herbst entstandenen, markanten Wendemarken zwischen 384,30 und 397,21 US-Dollar.

Quelle: marketmaker pp4

Hinzu kommt, dass auch die markttechnischen Indikatoren, noch Anfang des Monats klar überkauft, jetzt nahe der überverkauften Zone notieren, hier im Chart unten eingeblendet der RSI-Indikator. Es ist zwar durchaus möglich, dass Microsoft diese Supportzone gar nicht erst voll auslotet, vor allem, falls die Quartalsbilanz am kommenden Dienstagabend erfreulich ausfallen sollte. Aber da solche Bilanztermine immer starke Ausschläge mit sich bringen, wäre es opportun, den Stop Loss zunächst weit, knapp unter dieser gesamten Zone, zu platzieren.

Switch auf Long mit Stop Loss knapp unter der entscheidenden Unterstützungszone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 283,573 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,02. Den Stop Loss würden wir bei 376 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0855 einem Kurs von ca. 8,45 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Microsoft lautet HC54Z4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 430,82 US-Dollar, 468,35 US-Dollar

Unterstützungen: 412,00 US-Dollar, 401,12 US-Dollar, 397,21 US-Dollar, 384,30 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Microsoft

Basiswert Microsoft WKN HC54Z4 ISIN DE000HC54Z47 Basispreis 283,573 US-Dollar K.O.-Schwelle 283,573 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,02 Stop Loss Zertifikat 8,45 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.