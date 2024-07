Einer der erfolgreichsten Investoren, von dem du noch nichts gehört hast

Lieber Aktiensegler,

wenn wir an die erfolgreichsten Investoren denken, so kommen uns Warren Buffett und Charlie Munger in den Sinn. Vielleicht noch Bill Ackman oder George Soros. Mancher denkt vielleicht an André Kostolany. Alles Namen, die man zumindest mal aufgeschnappt hat.

Die Börse und die Berichterstattung an den Aktienmärkten besitzt jedoch eine Besonderheit. Es gibt viele außergewöhnliche Talente, die einfach untergehen. Einer der erfolgreichsten Investoren ist beispielsweise Dr. Herbert „Herbie“ Wertheim. Mit einem Vermögen von inzwischen 5,5 Mrd. US-Dollar hat er es sehr weit nach oben gebracht.

Trotzdem kennt ihn kaum jemand. Sein Ansatz und seine Lektionen sind jedoch wertvoll. Auch für dich und mich, die seinen Spuren folgen wollen. Übrigens: Er selbst gilt als Selfmade-Mann, der sich seinen Reichtum alleine aufgebaut hat.

Einer der erfolgreichsten Investoren: Dr. Wertheim!

Auch das US-Portal Forbes kürte Wertheim im Jahre 2019 zu einem der erfolgreichsten Investoren, von denen die meisten nichts gehört haben. Er ist wenig präsent in den Medien, auch wenn er mit seinem roten Hut als Markenzeichen nicht wenig auffällig ist. Ein Teil seines Vermögens ist seinem Unternehmertum zuzuschreiben. Als Optiker erfand er beispielsweise die UV-Licht-Absorber für Brillengläser. Sie sorgten dafür, dass die Brillen seines Unternehmens Brain Power großen Anklang fanden. Bemerkenswert ist jedoch, wie er als Investor seinen Reichtum mehrte.

Wertheim setzte auf viele Namen, die uns allen ein Begriff sind. Apple beispielsweise oder Alphabet. Er investierte auch in Microsoft, IBM oder Intel. Dabei basiert sein Ansatz auf einem wesentlichen Merkmal: Er betrachtet, welches Intellectual Property ein Unternehmen besitzt. Das heißt: Welche Patente und welche Produktspezifika einen Ansatz besonders machen.

Es ist im Wesentlichen nicht neu. Er schaut darauf, welche Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal besitzen. Ja, potenzielle Wettbewerbsvorteile. Aber der springende Punkt ist: Auch der wenig bekannte, aber doch sehr erfolgreiche Investor hat einen Ansatz für sich gefunden, der auf Qualität, Stabilität und Innovation setzt.

Das sind Merkmale, über die wir sehr viel lesen können. Sei es bei Warren Buffett, der auf seine Burggräben schwört, aber auch bei vielen anderen erfolgreichen Investoren. Die Quintessenz ist: Das sind Ansätze, die einen zu einem erfolgreichen Investor machen können.

Nutzen wir das Wissen der Erfolgreichen!

Ob du Dr. Herbert Wertheim nun kennst oder nicht: Sein Ansatz ist einer, den du zumindest verstehen solltest. Es geht um Innovation, Weitsicht und gleichzeitig Qualität. Neu ist vielleicht für dich, dass das Intellectual Property, also das geistige Eigentum, ein Alleinstellungsmerkmal sein kann. Für Wertheim ist es ein bedeutendes Kriterium.

Die viel wichtigere Quintessenz für mich ist jedoch: Es empfiehlt sich, hin und wieder auch abseits der Mainstream-Investoren nach Vorbildern zu suchen. Wertheim ist ein Investor, den man vielleicht auf dem Radar haben sollte. Sein Weg zum Reichtum ist nicht der neueste, aber wir können trotzdem viel davon mitnehmen.

Auf erfolgreiche Investoren und dass wir ebenfalls solche werden!

Viele Grüße,

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Der Artikel Einer der erfolgreichsten Investoren, von dem du noch nichts gehört hast ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Warum jetzt der schlechteste Zeitpunkt sein könnte, um Aktien zu kaufen

Stehen wir vor einem Crash wie 2001, 2008 und 2020?! Okay, so weit würden wir von Aktienwelt360 selbstverständlich nie gehen. Allerdings sind wir der Meinung: Jetzt ist einer der schlechteren Zeitpunkte, um All-in in Aktien zu gehen. Und das, obwohl die Börsen reihenweise Rekordhochs erklimmen.

In unserem kostenlosen Sonderbericht erfährst du, warum ausgerechnet jetzt Vorsicht geboten ist und wie clevere Investoren jetzt vorgehen, um langfristig doch zu profitieren.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.

Offenlegung: Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Apple, Intel und Microsoft.

Aktienwelt360 2024