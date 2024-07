Tagesausblick für 30.07.: DAX schwächelt. FMC und Microsoft im Blickpunkt.

Nach einem freundlichen Auftakt bröckelten die Kursgewinne beim DAX®. Die positive Veröffnung an der Wall Street konnte das Abtauchen in die Verlustzone jedoch nicht verhindern. Mit Alphabet und Tesla legten vergangene Woche zwei Megacaps bereits Zahlen vor. Beide konnten keine Euphorie entfachen. In dieser Woche werden vier weitere Megacaps berichten. Die Skepsis ist groß, dass auch sie möglicherweise nicht das liefern werden, was erwartet wird. Im Wochenverlauf kann es somit durchaus zu größeren Ausschlägen kommen.

Zum Auftakt in die neue Woche gaben die Renditen mehrheitlich nach. Im Fokus steht die Fed-Zinsentscheidung Mitte der Woche. Zwar rechnet ein Großteil der Experten nicht mit einer Zinssenkung. Dennoch wird erwartet, das Fed-Chef Jerome Powell Signale für eine mögliche Senkung sendet. Mehrheitlich wird von einer Senkung auf der nächsten Sitzung im September erwartet. Bei den Edelmetallen ging es nach den deutlichen Kursverlusten in der Vorwoche heute um eine gewisse Stabilisierung. Der Goldpreis setzte sich bei 2.380 US-Dollar fest. Der Preis für eine Feinunze Silber fing sich bei 27,55 USD. Eine schwache Nachfrage aus China drückte derweil auf den Ölpreis. Ende der Woche findet das nächste OPEC+ Treffen statt. Anzeichen, dass die geplante schrittweise Lockerung der Förderkürzungen verschoben wird, könnten im Wochenverlauf zu einem Kurssprung bei Öl führen.

Unternehmen im Fokus

Eine Explosion und ein Brand bei BASF in Ludwigshafen drückte die Aktie des Chemieriesen heute nach unten. BayWa setzte den Erholungskurs fort. Infineon profitierte in der zweiten Tageshälfte von guten Zahlen von ON Semiconductor. Der amerikanische Chiphersteller verbuchte vor allem im Automobilsektor ein deutliches Wachstum. Dies ist auch eins der Kernbereiche von Infineon. Merck erhöhte nach guten Q2-Zahlen die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie setzte sich heute an die DAX®-Spitze. Der Automobilzulieferer Stabilus meldete ein deutliches Umsatzplus für das abgelaufene Quartal und bestätigte die kürzlich nach unten revidierten Ziele für das Gesamtjahr. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Der anhaltende Zinsrückgang an den Anleihemärkten stützte zum Handelsstart erneut Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Morgen werden unter anderem Covestro, Fresenius Medical Care, Fuchs Petrolub, Heidelberg Materials, Microsoft, Pfizer, Procter & Gamble, Redcare Pharmacy und Trivago Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.407/18.577/18.755/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.975/18.114/18.260 Punkte Der DAX® konnte die anfänglichen Gewinne nicht ganz halten und prallte an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie nach unten ab. Im weiteren Verlauf tauchte der Leitindex auch unter die Marke von 18.407 Punkte. Nun haben es die Bullen schwer. Nachhaltige Kaufimpulse sind erst bei überschreiten der Widerstandszone zwischen 18.407 und 18.577 Punkte zu erwarten. Bis dahin werden die Bären Druck machen. Die nächste Unterstützungszone findet der DAX® zwischen 18.114 und 18.260 Punkten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 03.04.2024 – 29.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 30.07.2019 – 29.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de