Flugzeugbauer Airbus im Tagesgeschäft weiter unter Druck - Gewinneinbruch

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus ist angesichts von Lieferproblemen im zweiten Quartal weiter unter Druck geblieben. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 814 Millionen Euro und rutschte damit wegen bereits bekannter Abschreibungen in der Raumfahrtsparte und wegen geringerer Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen im Jahresvergleich auf weniger als die Hälfte ab, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Toulouse mitteilte. Vom Konzern befragte Analysten hatten allerdings mit einem noch größeren Einbruch gerechnet.

Unter dem Strich stand für Airbus ein Gewinn von 230 Millionen Euro. Das waren fast 80 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Airbus zehrt zwar von der Dauerkrise des US-Hauptrivalen Boeing , kommt aber wegen Problemen in der Lieferkette kaum mit dem Abarbeiten von Bestellungen hinterher. Die im Juni gesenkten Jahresprognosen bestätigte das Management um Chef Guillaume Faury./men/he