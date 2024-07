GNW-Adhoc: Über 128 Millionen Kontakte im ersten Jahr von "Choose the European Friendship" - Produktion von Piadina Romagnola g.g.A. wächst weiter

^RIMINI, Italien, July 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das erste Jahr der Kampagne

?Choose the European Friendship", einem Projekt, das vom Konsortium für die Förderung und den Schutz des Piadina Romagnola g.g.A. und der Europäischen Union kofinanziert wird, hat außergewöhnliche Ergebnisse erzielt, über 128 Millionen Kontakte erreicht und zum Wachstum der Produktion des Piadina Romagnola g.g.A. beigetragen (+3,32 % im letzten Jahr). Das Projekt stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, die Präsenz der Piadina Romagnola g.g.A. auf dem italienischen und deutschen Markt zu stärken und die Werte von Qualität und Tradition, die sie verkörpert, zu fördern. Ein wichtiger Pfeiler der Kampagne war die Einbeziehung der Medien. Mehr als 10.000 Journalisten wurden in Italien und Deutschland kontaktiert, was eine umfangreiche Medienberichterstattung garantierte. In Italien wurden durch Veröffentlichungen in den wichtigsten Magazinen für Lebensmittel und Lifestyle 24 Millionen Kontakte erzielt, während in Deutschland weitere 16 Millionen erreicht wurden, was das große Interesse und die Wertschätzung für Piadina Romagnola g.g.A. in beiden Ländern bestätigt. Kampagnen zur Einbindung von Influencern haben den Bekanntheitsgrad der Piadina Romagnola g.g.A. weiter erhöht. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Influencern wurden über 3 Millionen Impressionen gesammelt. Werbeaktivitäten (ADV) waren ein weiterer wichtiger Faktor für die Sichtbarkeit der Kampagne. In Italien generierte die Werbekampagne auf den Mediaset- Netzwerken beeindruckende 70 Millionen Kontakte und erreichte einen Brutto- Bewertungspunkt (Gross Rating Point, GRP) von 284. Parallel dazu generierten die sozialen Kampagnen in beiden Ländern insgesamt 15 Millionen Kontakte, was die Effektivität der digitalen Kanäle bei der Ansprache des Publikums und die ausgesprochen positive Stimmung gegenüber dem Produkt unterstreicht. Ausschlaggebend für die Expansion auf dem ausländischen Markt war die Teilnahme an der Messe Anuga 2023, die vom 7. bis 11. Oktober in Köln stattfand. An dieser Veranstaltung nahmen mehr als 2.500 Fachleute teil, die direkt an den Verkostungen und dem Showkochen beteiligt waren. So konnte die Piadina Romagnola g.g.A. von einem internationalen Publikum aus Fachleuten und potenziellen Geschäftspartnern geschätzt werden. Die im ersten Jahr der Kampagne ?Choose the European Friendship" erzielten Ergebnisse zeigen das wachsende Interesse an der Piadina Romagnola g.g.A., die mit einer Produktionssteigerung von 3,32 % bis 2023 weiterhin neue Verbraucher in Italien und im Ausland erobern wird. Für Informationen: SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi +39 3400010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it (mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it) Neuigkeiten über das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um die Piadina Romagnola oder Piada Romagnola und die Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese zu fördern und aufzuwerten sowie die Spezifikationen, den Referenztext zur Herstellung der Piadina Romagnola g.g.A., die das traditionelle Rezept respektiert, durchzusetzen. Das Engagement des Konsortiums führte dazu, dass die geschützte geografische Angabe (g.g.A.) am 24. Oktober 2014 anerkannt wurde. Dem Konsortium gehören derzeit 12 Unternehmen unterschiedlicher Größe an, darunter Handwerks-, Industrie- und Kioskbetriebe in der Region Romagna. Für diese Unternehmen fungiert das Konsortium als Vermittler und Vertreter. Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Meinungen sind jedoch die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (Research Executive Agency, REA) wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Verwaltung können dafür verantwortlich gemacht werden. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5da461c3- 0c06-4a39-843c-df52fab13a4b °