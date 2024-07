AKTIE IM FOKUS: Teamviewer verlassen Abwärtstrend - RBC: Ermutigende Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Fast schon euphorisch ist am Mittwoch die Marktreaktion auf die Quartalszahlen von Teamviewer ausgefallen. In der Spitze schnellten die Papiere um fast 14 Prozent nach oben auf 12,56 Euro. Das war der höchste Stand seit Anfang Mai und die Titel führten klar die Gewinner im MDax an.

Damit setzten sich die Aktien deutlich von dem im März begonnenen Abwärtstrend nach oben ab, den sie jüngst verlassen hatten. Nächste Zielmarke könnte nun die 200-Tage-Linie sein, die gegenwärtig bei knapp 13 Euro verläuft. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend.

Der Softwareanbieter hatte im zweiten Quartal beim operativen Ergebnis besser abgeschnitten als erwartet. "Das zweite Quartal ist ein wenig besser gelaufen als gedacht, aber die zwei umsatzstärkeren Quartale kommen noch", sagte Konzernchef Oliver Steil im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Analyst Wassachon Udomsilpa von der Bank RBC nannte die Zahlen des Anbieters von Fernwartungs-Software solide, sie stimmten zuversichtlich. So lägen die Rechnungsstellungen (Billings) um 3 Prozent über der Markterwartung. Ermutigend sei die gute Entwicklung im Geschäft mit Unternehmenskunden, hier hätten die Billings im Vergleich zum ersten Quartal stark angezogen.

Charttechnisch hatten sich die Aktien des MDax-Unternehmens von Anfang März bis Mitte Juli in einem stetigen Abwärtstrend befunden. In diesem Trend sackten sie auf den tiefsten Stand seit November 2022 ab und vermieden nur knapp den Fall unter die Marke von 10 Euro. In den vergangenen Wochen konsolidierte der Kurs zwischen 10,50 und 11 Euro und hat diese Konsolidierung nun dynamisch nach oben verlassen./bek/men/mis