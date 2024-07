Alphabet – Rücksetzer bietet Möglichkeiten!

Die Google-Mutter Alphabet veröffentlichte vergangene Woche Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Mit dem Umsatz blieb der Konzern unter den Erwartungen. Beim Gewinn wurden die Schätzungen der Experten übertroffen. Dennoch reagierte die Aktie zunächst mit einem kräftigen Rücksetzer.

Die zentrale Frage, die Investoren in diesen Tagen beschäftigt, ist: Wie lassen sich die milliardenschweren Investitionen in KI monetarisieren? „Das ist etwas, von dem ich denke, dass es im Laufe der Zeit ein großer Treiber sein wird“, sagte Sundar Pichai, CEO von Alphabet, in Bezug auf die Integration von KI in seine Cloud-Einheit. Vielen Investoren war Pichais Aussagen zu KI jedoch zu wenig. Zudem beunruhigte, dass OpenAI mit searchGPT den Prototyp einer KI-gestützten Suche startet, die Alphabet Konkurrenz machen könnte.

Zahlreiche Analysten reagierten auf das Zahlenwerk dennoch mit positiven Kommentaren. Der Cloud- und Youtube-Bereich zeigt weiterhin solides Wachstum. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 erscheint das Papier auch nicht überzogen bewertet. Dennoch sind weitere Kursrückgänge nicht auszuschließen.

Charttechnischer Ausblick: Alphabet



Widerstandsmarken: 177,45/191,80/215,10 USD

Unterstützungsmarken: 154,20/161,40/168,50 USD

Die Aktie von Alphabet bildet seit Januar 2022 bei zeitweise größeren Rücksetzern einen Aufwärtstrend. Der jüngste Rücksetzer erfolgte im Februar diesen Jahres. Dabei gab die Aktie bis auf 130,90 USD nach. Die Unterkante des Aufwärtstrendkanals hat jedoch gehalten. Von dort aus startete die jüngste Aufwärtswelle. Dabei schraubte sich die Aktie bis auf 191,80 USD nach oben. Seit Mitte Juli steht die Aktie von Alphabet erneut unter Druck. Dabei sank das Papier bis zur 61,8%-Retracementlinie bei 168,50 USD. Der kurzfristige MACD-Indikator ist klar abwärtsgerichtet. Der kurzfristige RSI-Indikator deutet hingegen eine Erholung an. Solange die Marke von 168,50 USD hält, besteht die Chance auf eine Erholung bis 177,45 USD und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch. Kippt die Aktie unter 168,50 USD droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 154,20 USD.

Alphabet in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.03.2022 – 31.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Alphabet in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.07.2019 – 31.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Alphabet

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in USD Bonuslevel/Cap in USD Letzter Bewertungstag Alphabet HD5GRG 221,73 140,00 260,00 21.03.2025 Alphabet HD5GRE 202,78 140,00 220,00 20.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 11:30 Uhr

Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf Alphabet für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Knock-Out Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet HD3PEH 3,15 139,2749 139,2749 5,10 Open End Alphabet HD49EE 1,96 152,1647 152,1647 8,22 Open End Alphabet HD4J7Z 1,60 156,2919 156,2919 10,22 Open End Alphabet HD56KJ 1,07 162,1502 162,1502 15,45 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 11:45 Uhr Turbo Bear Open End auf Alphabet für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Knock-Out Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet HD6U2U 3,06 206,2269 206,2269 -5,26 Open End Alphabet HD5504 1,97 194,4313 194,4313 -8,06 Open End Alphabet HD6ED4 1,57 190,09 190,09 -10,08 Open End Alphabet HD6EQ1 1,03 184,0469 184,0469 -15,49 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 11:50 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Alphabet finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!