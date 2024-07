Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte vorsichtig optimistisch gezeigt. Mit einer Zinssenkung wird zwar noch nicht gerechnet - aber auf Hinweise für eine solche für die September-Sitzung gehofft. Zudem sorgte die Erholungsrally an der US-Techologiebörse Nasdaq für gute Stimmung.

Der Leitindex Dax behauptete am Mittwoch zum Handelsende einen Kursanstieg von 0,53 Prozent auf 18.508,65 Punkte. Damit knüpfte er an die freundliche Vortagsentwicklung nach einem schwachen Wochenauftakt an. Für den Juli verbuchte er damit ein Plus von 1,5 Prozent - seit Jahresbeginn steht ein Gewinn von 10,5 Prozent zu Buche.

Bevor nach dem Börsenschluss hierzulande die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda steht, bewegten zahlreiche Quartalsbilanzen die Kurse teils deutlich.

Mit Blick auf die Fed wird eine Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwartet, Markteilnehmer rechnen damit erst im September. Ein kleiner Hinweis auf eine steigende Bereitschaft der Fed zur geldpolitischen Lockerung wäre schon ein Zugewinn, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Das würde die Chance erhöhen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im September erneut an der Zinsschraube dreht, so der Experte. "Deutschlands Wirtschaft schrumpft und das unterstreicht, was viele ohnehin hinter vorgehaltener Hand sagen: Dass die einzige bislang erfolgte Zinssenkung der EZB noch viel zu wenig war, um einen wirklichen Effekt zu erzielen."

Siemens Healthineers am Dax-Ende - Schwaches China-Geschäft bremst

Schlusslicht im Dax war heute Siemens Healthineers mit minus 6,6 Prozent. Der Medizintechnikkonzern enttäuschte in seinem dritten Geschäftsquartal vor allem im Bereich Bildgebung. Die zurückhaltende Nachfrage in China hat dem Medizintechnikkonzern dabei zu schaffen gemacht.

Die Siemens-Tochter wurde für die Sparte, die den Löwenanteil zu Umsatz und Ergebnis beiträgt, daher pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Jedoch sah Konzernchef Bernd Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen Licht am Ende des Tunnels. Insgesamt konnte Siemens Healthineers Umsatz und Ergebnis steigern - auch dank deutlicher Fortschritte bei der Restrukturierung der Labordiagnostik.

Adidas - Retro-Modelle weiterhin stark gefragt

Der Sportartikelhersteller Adidas hat im zweiten Quartal von einer steigenden Nachfrage nach Fußballtrikots profitiert. Der höhere Absatz im Zusammenhang mit der Fußball-EM und der Copa America sorgte dafür, dass Adidas im seit längerem schwächelnden Bekleidungsgeschäft wieder eine positive Entwicklung verzeichnete. Weiter stark lief das Geschäft mit Schuhen, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage endgültiger Zahlen für das zweite Quartal mitteilte. Vor allem die Retro-Modelle wie Gazelle oder Samba finden weiterhin Anklang bei den Kunden.

Teamvier zweistellig im Plus

Der Softwareanbieter Teamviewer hat im zweiten Quartal beim operativen Ergebnis besser abgeschnitten als gedacht. Konzernchef Oliver Steil sieht die wirtschaftliche Lage weiter schwierig und bleibt daher vorsichtig optimistisch. "Das zweite Quartal ist ein wenig besser gelaufen als gedacht, aber die zwei umsatzstärkeren Quartale kommen noch", sagte der Manager im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

In der zweiten Jahreshälfte sollen vor allem die Einsparungen aus dem deutlich eingedampften Sponsorenvertrag mit dem englischen Fußballclub Manchester United zur Geltung kommen. An der Börse kamen die Zahlen und Aussagen zum Ausblick gut an.

(mit Material von dpa-AFX)