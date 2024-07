EQS-News: MERKUR PRIVATBANK bleibt im 2. Quartal 2024 auf Kurs

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MERKUR PRIVATBANK bleibt im 2. Quartal 2024 auf Kurs



31.07.2024 / 11:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

MERKUR PRIVATBANK bleibt im 2. Quartal 2024 auf Kurs

Dank des diversifizierten Geschäftsmodells und der soliden Finanzierungsstruktur steigert die MERKUR PRIVATBANK erneut ihre Erträge. Investitionen in die Personalgewinnung sollen diesen Trend für die Zukunft absichern. Zudem erweitert die Bank mit dem geplanten Zusammenschluss der Otto M. Schröder Bank AG ihre regionalen und geschäftlichen Potenziale.

München, 31. Juli 2024 – Die MERKUR PRIVATBANK KGaA setzt ihren nachhaltigen Kurs 2024 unverändert fort. Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte Bank verbesserte das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal auf 12,9 Mio. EUR (Vorjahr 12,3 Mio. EUR).

Der im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,4 Mio. EUR auf 22,4 Mio. EUR gesunkene Zinsüberschuss konnte durch einen stark gewachsenen Provisionsüberschuss mehr als kompensiert werden. Dieser stieg um 4,6 Mio. EUR auf 14,7 Mio. EUR. Das Teilbetriebsergebnis sank leicht auf 28,1 Mio. EUR (Vorjahr 28,7 Mio. EUR). Einen wesentlichen Anteil daran haben die Personalkosten mit 21,0 Mio. EUR (Vorjahr 19,0 Mio. EUR), deren starke Erhöhung auf gezielte Investitionen in neue Stellen zurückzuführen ist. Den Geschäftsbereich der Vermögensanlage konnte die Bank weiter ausbauen. Hier erzielte sie einen Nettozuwachs von 231 Mio. EUR auf 3,9 Mrd. EUR.

„Das diversifizierte Geschäftsmodell der MERKUR PRIVATBANK bewährt sich weiterhin und stabilisiert unsere nachhaltige Entwicklung. Das zeigen die Zahlen für das zweite Quartal eindrücklich. Mit den Investitionen in unseren Personalbestand haben wir den Grundstein für weiteres Wachstum gelegt. Im Einklang mit unserer unabhängigen Beratung, dem Fokus auf langfristige sowie vertrauensvolle Kundenbeziehungen und einer klaren unternehmerischen Haltung sehe ich uns auf dem Markt hervorragend aufgestellt“, so Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

Die MERKUR PRIVATBANK konnte erneut in allen Geschäftsbereichen überzeugen und die Erwartungen teils vielfach übertreffen. Die Bank setzt darauf, den eingeschlagenen Wachstumskurs im weiteren Jahresverlauf zu bestätigen.



Über die MERKUR PRIVATBANK

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von 4 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

www.merkur-privatbank.de

31.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

