HSBC übertrifft Analystenerwartungen - Neues Aktienrückkaufprogramm

Hong Kong (Reuters) - Die britische Großbank HSBC hat trotz eines leichten Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr die Analystenerwartungen übertroffen.

In den ersten sechs Monaten verzeichnete Europas größte Bank einen Vorsteuergewinn von 21,6 Milliarden Dollar nach 21,7 Milliarden Dollar vor Jahresfrist, wie HSBC am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten allerdings einen stärkeren Rückgang auf 20,5 Milliarden befürchtet. HSBC profitierte von den weltweit höheren Zinssätzen, zudem sorgte das Wachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft für gestiegene Einnahmen. Der Verlust im chinesischen Immobiliengeschäft verringerte sich. Den schwächelnden Aktienkurs will HSBC mit einem neuen drei Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm ankurbeln.

