T-Mobile mit Rekord-Kundenzustrom - Ziele erneut angehoben

Bangalore/Frankfurt (Reuters) - Der Erfolg seiner Flatrate- und Kombi-Angebote hat T-Mobile Rekordergebnisse beim Kunden- und Bargeld-Zustrom beschert.

"Wir haben erneut unsere Fähigkeit zu profitablem Kundenwachstum unter Beweis gestellt", sagte Konzernchef Mike Sievert bei einer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der Geschäftszahlen am Mittwoch. Auf dieser Basis hob er die Gesamtjahresziele für diese beiden Kennziffern zum zweiten Mal binnen weniger Monate an.

Bei Investoren kamen diese Aussichten für die US-Tochter der Deutschen Telekom gut an. Die Aktien von T-Mobile stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp drei Prozent. Die Kurse der Rivalen AT&T und Verizon bröckelten dagegen um bis zu 0,2 Prozent ab.

NEUE KUNDEN SPÜLEN ZUSÄTZLICHES GELD IN DIE KASSEN

Im abgelaufenen Vierteljahr stieg die Zahl der Vertragskunden den Angaben zufolge um 777.000, rund 100.000 mehr als von Analysten erwartet. Dies sei der höchste Wert der Firmengeschichte für ein zweites Quartal. Dies verdankt das Unternehmen dem Erfolg der Verträge, die unbegrenztes Sprach- und Datenvolumen sowie vergünstigte Zugänge zu Streamingdiensten wie Netflix oder AppleTV+ bieten. "Wir sehen eine fabelhafte Akzeptanz, haben aber noch Luft nach oben", sagte Finanzchef Peter Osvaldik. Daher peile er für 2024 nun ein Kundenplus von 5,4 bis 5,7 statt 5,2 bis 5,6 Millionen an. Die Konkurrenz lockt Verbraucher mit ähnlichen Angeboten. Dennoch kam AT&T im zweiten Quartal nur auf ein Plus von 419.000 Vertragskunden und Verizon auf 148.000.

Der 54-prozentige Anstieg des Cashflows auf 4,4 Milliarden Dollar sei ebenfalls ein Rekordergebnis, betonte Firmenchef Sievert. Er rechne daher für das Gesamtjahr mit einem Barmittel-Zufluss, der als Gradmesser für die Höhe der Dividende gilt, zwischen 16,6 und 17,0 statt zwischen 16,4 und 16,9 Milliarden Dollar. Um die Kunden zum Wechsel in die Premium-Angebote "Go5G" und "Go5G Plus" zu bewegen, hat T-Mobile die Tarife für andere Verträge angehoben. Dies werde sich in den Zahlen für das laufende Quartal bemerkbar machen.

Dabei sei sein Unternehmen beim Wachstum der Service-Umsätze und beim operativen Gewinn bereits jetzt führend, erläuterte der Chef des US-Mobilfunkers. Ersteres habe im Berichtszeitraum um vier Prozent auf 16,4 Milliarden Dollar und Letzteres um neun Prozent auf acht Milliarden Dollar zugenommen.

