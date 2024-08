Bund Future – Renditen auf Talfahrt

Schwache Konjunkturdaten haben dem Euro-Bund-Future in den vergangenen Tagen deutlichen Auftrieb gegeben. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen gingen dabei bis auf 2,2 Prozent zurück – dem tiefsten Stand seit Februar. Die Tendenz ist weiter sinkend.

Katalysator für weiter sinkende Renditen könnte die EZB sein. Die europäische Zentralbank hat im Frühjahr bereits den Leitzins gesenkt. Eine anhaltend schwache Konjunktur in der Eurozone könnte die Notenbänker unter Druck setzen, früher als zunächst geplant, weitere Zinssenkungen zu beschließen. Das Inflationsziel von zwei Prozent ist allerdings noch nicht erreicht. „Die Geldpolitik bleibe so lange restriktiv, bis das Zwei-Prozent-Inflationsziel erreicht sei. Haben Sie daran keinen Zweifel“, erklärte EZB-Chefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach der Notenbanksitzung im Juni. Der Spagat zwischen schwacher Konjunktur und noch nicht erreichtem Inflationsziel könnte in den kommenden Wochen zu Bewegung an den Anleihemärkten sorgen.

Der Euro-Bund-Future ist ein Terminkontrakt, der sich auf eine fiktive, langfristige Bundesanleihe bezieht, die mit einem Kupon von sechs Prozent und einer Laufzeit von 10 Jahren ausgestattet ist. Ein Anstieg des Terminkontrakts bedeutet somit einen Rückgang der Rendite und umgekehrt. Anleger, die mit einem weiteren Rückgang der langfristigen Renditen rechnen, müssen daher auf einen Anstieg des Euro-Bund-Futures setzen und umgekehrt.

Chart: Euro Bund Future

Widerstandsmarken: 135,90/138,80 Punkten

Unterstützungsmarken: 131,90/133,05 Punkten

Der Euro Bund Future befindet sich seit Ende 2022 in einem Seitwärtstrend zwischen 127 und 140,6 Punkten. Von Ende 2023 bis Ende Mai diesen Jahres gab der Future von 138,8 bis 129 Punkte nach. Anfang Juni drehte der Kurs nach oben. Mitte des Monats gelang der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend und der Anstieg auf 133,05 Punkte. Nach einer kurzfristigen Konsolidierung Ende Juni/Anfang Juli nahm der Bund Future den Aufwärtstrend wieder auf. Anfang der Woche gelang bei 133,05 Punkten der Ausbruch über das Junihoch. Nun nimmt der Future Kurs auf das Februarhoch von 135,90 Punkten. In diesem Bereich trifft der Kurs auch an die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals. Angesichts des kurzfristig bereits leicht überkauften Status, könnte es bei 135,90 Punkten zu Rücksetzern kommen. Konsolidierungen bis 133,05 Punkte dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 131,90 Punkten an.

Bund Future in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.12.2022–02.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bund Future in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.08.2019 – 02.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit überdurchschnittlich an der Kursentwicklung des Euro Bund Futures zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Turbo Open End Long auf den Euro Bund Future für eine Spekulation auf sinkende Renditen

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte K.o.-Barriere in Punkte Hebel Letzter Bewertungstag Bund Future HC9R9K 16,67 118,6949 118,6949 8,08 Open End Bund Future HC4N87 11,02 124,2288 124,2288 12,08 Open End Bund Future HC0DX5 6,89 128,4305 128,4305 19,47 Open End Bund Future HD7GHL 3,80 131,5324 131,5324 40,20 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.08.2024; 14:45 Uhr

Turbo Open End Short auf den Euro Bund Future für eine Spekulation auf steigende Renditen

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte K.o.-Barriere in Punkte Hebel Letzter Bewertungstag Bund Future HZ3UYH 26,67 161,8805 161,8805 -5,07 Open End Bund Future HB4CHF 13,57 148,6605 148,6605 -10,11 Open End Bund Future HB9ERL 6,39 141,4676 141,4676 -21,39 Open End Bund Future HB9H9A 4,06 139,1693 139,1693 -30,61 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.08.2024; 14:45 Uhr

Weitere Produkte auf den Euro Bund Future finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!