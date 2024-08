Coinbase Aktie nach Q2-Zahlen gefragt – Wiederbelebung von Bitcoin und Co macht sich bemerkbar

Nach Veröffentlichung der Q2-Zahlen aus dem Hause Coinbase sind die Aktien gefragt. Die am späten Donnerstagabend veröffentlichten Ergebnisse sind offensichtlich ganz nach dem Geschmack der Anleger und zeigen die Wiederbelebung des Kryptomarkts.

Umsatz zieht kräftig an – Markteuphorie und Lockerung der regulatorischen Hürden beflügeln

Der Umsatz in den Reihen von Coinbase ist im zweiten Quartal dank anziehender Handelsvolumina wieder gestiegen. Hintergrund sei die wieder anziehende Markteuphorie als auch die Lockerung der regulatorischen Hürden, hieß es.

Seit Jahresbeginn sind erstmals in der US-Geschichte sogenannte Bitcoin-Spot-ETFs handelbar, was als Meilenstein gewertet werden kann. Auch das Pendant auf Ether ist seit Juli an US-Börsen gelistet.

Die US-amerikanische Kryptobörse Coinbase meldete für das im Juni zu Ende gegangene Quartal einen bereinigten Quartalsbeginn von 14 Cent pro Aktie, nach einem Verlust von 42 Cent pro Aktie ein Jahr zuvor. Der Transaktionsumsatz stieg im zweiten Quartal auf 780,9 Millionen Dollar, nach 327,1 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Die Nettoeinahmen lagen in den drei Monaten bis zum 30. Juni bei 1,38 Milliarden Dollar (zuvor: 662,5 Millionen Dollar).