EQS-News: Vorstandsmitglied Thomas Grimm legt Vorstandsmandat aus persönlichen Gründen nieder

Vorstandsmitglied Thomas Grimm legt Vorstandsmandat aus persönlichen Gründen nieder



02.08.2024 / 18:00 CET/CEST

Vorstandsmitglied Thomas Grimm legt Vorstandsmandat aus persönlichen Gründen nieder



München, 02.08.2024, Thomas Grimm, seit Januar 2018 Mitglied des Vorstands der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG („TTL“, „TTL AG“) (ISIN DE0007501009), hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er sein Vorstandsmandat zum Ablauf des 31. Juli 2024 aus persönlichen Gründen niederlegt. Herr Grimm wird der Gesellschaft in zeitlich reduziertem Umfang für eine Übergangszeit weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. Die TTL AG wird somit zukünftig von CEO Theo Reichert als Alleinvorstand geführt.



Über TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009/Börsenkürzel TTO) ist eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt spezialisierte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel ist es, als Beteiligungsholding profitable Investments ein-zugehen, diese zu begleiten und weiterzuentwickeln, um an ihrer Wertsteigerung zu partizipieren und die Ertragskraft der TTL AG im Interesse der Aktionäre nachhaltig zu steigern. TTL investiert sowohl in privat gehaltene als auch in börsennotierte dividendenstarke Immobiliengesellschaften. Zudem beteiligt sich TTL auch über Plattformen an Immobilienprojekten und Immobilien.

Das in München ansässige Unternehmen hält 50 % der Stammgeschäftsanteile an der TTL Real Estate GmbH, die mit 8,22 % direkt an der im Prime Standard gelisteten Branicks Group AG („Branicks“, vormals: DIC Asset AG) beteiligt ist. Seit Ende 2020 hält die TTL AG eine 50%ige Beteiligung an der ebenfalls in München ansässigen Montano Real Estate GmbH, eines der führenden unabhängigen Real Estate Investment- und Management-Unternehmen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt mit Büros in München, Frankfurt und Berlin.

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Kornelia Kneissl

K2K GmbH

Tel. +49 151 565 96120

Email: presse@ttl-ag.de

