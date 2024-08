Ertragsaussichten sinken | Arbeitsmarkt schwach | FED zu spät?

Der amerikanische Arbeitsmarkt verliert überraschend stark an Schwung. Es wurden weniger Stellen geschaffen als erwartet, mit einem Anstieg der Arbeitslosenrate von 4,1 auf 4,3 Prozent. Gleichzeitig senken zahlreiche Firmen ihre Aussichten. Betroffen sind unter anderem Amazon, Booking Holdings, Intel, Microchip, Snap und Atlassian. Apple kann sich in dem schwachen Marktumfeld halten und profitiert von den Ergebnissen. Cloudflare, DoorDash und Roku melden ebenfalls solide Zahlen.



