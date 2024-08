ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabil nach Einbruch um fast 1.500 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wundenlecken hat am Dienstag das Motto an den internationalen Aktienmärkten gelautet. Nach einem Einbruch des Dax um bis zu fast 1.500 Punkte in nur drei Börsentagen ist der freie Fall zunächst beendet. Am Abend schloss der deutsche Leitindex mit einem moderaten Plus von 0,09 Prozent bei 17.354,32 Punkten. Der MDax schlug sich mit einem Aufschlag von 0,48 Prozent auf 24.080,17 Punkte etwas besser.

Zwar hielt sich der Dax recht deutlich über dem Tief vom Vortag, als er unter die Marke von 17.000 Zählern zu fallen drohte. Zu einer stärkeren Gegenbewegung auf die jüngsten hohen Verluste reichte es aber nicht. Die Bank HSBC konstatierte, dass es immerhin der größte Drei-Tages-Verlust des Dax seit der Corona-Krise im Jahr 2020 gewesen sei.

Von einer "ersten Beruhigung nach der Panik" sprach Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der Markt habe nun die Chance auf eine Bodenbildung in den kommenden ein bis zwei Wochen. Von einer "gewissen Marktbereinigung" schrieben die Börsenexperten von Index Radar, denn kurzfristig dürften "alle zittrigen Hände verkauft haben". Marktindikatoren zeichneten das Bild eines "kräftigen Sommergewitters, dem wieder Sonnenschein folgt".

Sorgen über eine Rezession in den USA hatten die Weltbörsen seit Donnerstag einknicken lassen. Die Experten von Capital Economics äußerten sich aber zuversichtlich. Trotz zuletzt schwacher Daten vom Arbeitsmarkt sei eine sogenannte "weiche Landung" der US-Wirtschaft noch immer das wahrscheinlichste Szenario. Im Falle weiterer Turbulenzen an den Märkten könne die US-Notenbank die Geldpolitik schneller lockern als bislang gedacht.

Angesichts der Kursverluste geriet die Saison der Quartalsbilanzen fast zur Nebensache. Als Dax-Schlusslicht büßten Bayer-Aktien gut 6 Prozent ein. Die Papiere würden nach wie vor von einem hohen Risikoabschlag belastet, schrieb Analyst Peter Spengler von der DZ Bank mit Blick auf Glyphosat-Klagen in den USA.

Die stark schwankungsanfälligen Aktien von Zalando fielen um 1,9 Prozent. Analyst Yashraj Rajani von der Bank UBS monierte beim Online-Händler zurückhaltende Ziele für 2024.

An die Spitze des MDax setzten sich die Papiere von Rational mit plus 8,5 Prozent. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank attestierte dem Großküchenausrüster ein solides Umsatzwachstum im zweiten Quartal. Die Anteile von Carl Zeiss Meditec gewannen nach der Quartalsbilanz des Medizintechnikherstellers 4,1 Prozent.

Europas große Börsen schlossen uneinheitlich, insgesamt aber wenig bewegt. Der EuroStoxx 50 ging 0,08 Prozent höher aus dem Handel bei 4.575,22 Punkten. Die Börse in Zürich schloss leicht im Minus, die Londoner dagegen moderat im Plus. In den USA erholte sich der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um 0,6 Prozent.

Der Euro gab nach der Rally vom Vortag wieder nach und notierte zuletzt auf 1,0930 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs mit 1,0915 Dollar noch etwas tiefer festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,12 Prozent am Montag auf 2,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,39 Prozent auf 126,76 Punkte. Der Bund-Future verlor am Abend 0,07 Prozent auf 135,10 Punkte./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---