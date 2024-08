"Sommer des Sports" gibt Zalando Rückenwind

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Im Windschatten der Fußball-Europameisterschaft und der Olympischen Spiele hat Zalando überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt.

Neben dem Online-Modehandel stieg auch der Umsatz im Firmenkundengeschäft. "Das zeigt, wie beide Wachstumsfelder zu unserem Erfolg beitragen", sagte Co-Chef Robert Gentz bei der Vorlage der Ergebnisse am Dienstag. Zalando-Aktien stiegen zeitweise um knapp sieben Prozent, so stark wie zuletzt vor drei Monaten.

Dank eines zweistelligen prozentualen Anstiegs beim Umsatz mit Sportbekleidung stieg das über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) den Angaben zufolge um 2,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Dadurch habe der Konzernerlös um 3,4 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zugelegt. "Wir profitieren vom aktuellen Sommer des Sports", sagte Gentz. "Im Sport-Bereich haben wir für einen Juni das beste Ergebnis der Firmengeschichte gesehen." Finanzchefin Sandra Dembeck äußerte sich in einer Telefonkonferenz zuversichtlich, dass sich das Wachstum im laufenden Quartal noch weiter beschleunigen wird.

MEHR KUNDEN UND WENIGER KOSTEN - KI ALS VERKAUFSTREIBER

Das robuste Wachstum verdanke sein Unternehmen auch der um 300.000 Personen gewachsenen Kundenbasis und größeren Käufen je Nutzer, erläuterte Gentz. Letzteres werde durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) begünstigt. Kunden verweilten länger auf Produktseiten mit KI-Bildern. "Bei KI-Videos ist der Einfluss noch größer: Die Wahrscheinlichkeit eines Kaufes ist dreimal so hoch, während gleichzeitig die Rückgabequote deutlich sinkt." Aus diesem Grund wolle Zalando die Partnerschaft mit dem KI-Entwickler OpenAI ausbauen.

Dank einer um 0,8 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent verbesserten Marge wuchs der bereinigte operative Gewinn um 18 Prozent auf 171,6 Millionen Euro, teilte die Firma weiter mit. Dieses Ergebnis liege über den Erwartungen, lobte Analyst Christian Salis vom Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe. Wegen geringerer Lagerbestände müssten weniger Produkte mit Rabatt losgeschlagen werden.

GESCHÄFTSKUNDENSPARTE IM AUFWIND - FINANZCHEFIN ZIEHT WEITER

Die Geschäftskundensparte Zeos, bei der Zalando anderen Modefirmen seine Technologie und Infrastruktur zur Verfügung stellt, wuchs um gut zehn Prozent. Allerdings halbierte sich der Betriebsgewinn in diesem Bereich wegen vorgezogener Investitionen auf 7,1 Millionen Euro. Zalando bekräftigte dennoch die Gesamtjahresziele. Die Firma peilt bei Konzernumsatz und GMV ein Plus von bis zu fünf Prozent an. Der Betriebsgewinn werde voraussichtlich bei 380 bis 450 Millionen Euro liegen.

Zalando-Finanzchefin Dembeck gab bekannt, ihren Ende Februar 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Sie werde eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Dembeck hatte ihr Amt 2022 übernommen. Zalando arbeitet nach eigenen Angaben an einer Nachfolgeregelung.

