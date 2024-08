AKTIE IM FOKUS: Süss Microtec auf Erholungskurs - Gewinn überrascht positiv

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Süss Microtec haben sich am Mittwoch von den Verlusten im Zuge des jüngsten Kursrutsches am Gesamtmarkt erholt. Die Papiere des Halbleiterzulieferers waren im frühen Handel um bis zu zehn Prozent in die Höhe geschnellt und lagen zuletzt noch gut sechs Prozent im Plus bei 54 Euro. Damit waren sie der größte Gewinner im SDax . Der Nebenwerteindex legte um gut ein halbes Prozent zu.

Süss Microtec präsentierte zudem endgültige Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Am Markt wurde betont, dass das operative Ergebnis die Markterwartung überboten habe./la/mis