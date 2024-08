Dax-Widerstand: 17.660 17.700 Dax-Unterstützung: 17.000 16.500

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung zum Dax lautete wie folgt:

Die gestern begonnene kurzfristige Zwischenerholung könnte sich in den kommenden Handelsstunden zeitlich und preislich noch ein Stück weiter ausdehnen, spätestens im Bereich 17.550 bis 17.650 Punkte wäre dann allerdings mit erneutem Verkaufsinteresse zu rechnen aus charttechnischer Sicht.

Der Dax setzte nach einem schwachen Vormittag die am Montag bei 17.024 begonnene "Zwischenkorrektur" am gestrigen Nachmittag sowie heute Vormittag weiter fort - der Index liegt heute Morgen gut 100 Punkte im Plus.

Dax-Ausblick:

Die Erholung am heutigen Vormittag ändert allerdings nichts an der charttechnischen Ausgangslage. So lange sich der Index unterhalb von 17.800 Punkte bewegt, ist die aktuelle Erholung lediglich als technische Korrektur im mittelfristigen Abwärtstrend zu erachten.

Die charttechnische Situation spricht tendenziell für einen weiteren Abwärtsschub Richtung 17.000 Punkte und tiefer in den kommenden Tagen und Wochen, entsprechend sind Erholungen in den Bereich 17.500/650 Punkte tendenziell als erneute Verkaufsgelegenheiten zu erachten.

Quelle: Tradingview

