Original-Research: ZEAL Networks SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL Networks SE - von Montega AG 07.08.2024 / 16:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ZEAL Networks SE Unternehmen: ZEAL Networks SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.08.2024 Kursziel: 47,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Starkes Q2 übertrifft noch unsere angehobenen Erwartungen Die ZEAL Network SE hat heute die Zahlen für das zweite Quartal 2024 vorgelegt, die unsere bereits angehobenen Erwartungen übertroffen haben. Im heutigen Conference Call auf der CONNECT Plattform hat das Unternehmen die gute Perspektive für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt und die Guidance bestätigt. [Tabelle] Wir hatten in unserem Preview bereits darauf hingewiesen, dass die Spielvolumina der Lotterien 6aus49 sowie Eurojackpot auf ein vergleichbares Transaktionsvolumen für ZEAL wie in Q1 hindeuten (Spielvolumen Q1/24: 2.096 Mio. EUR vs. Q2/24: 2.078 Mio. EUR). Mit 260,8 Mio. EUR Transaktionsvolumen in Q2 wurde der Wert aus Q1 in Höhe von 246,3 Mio. EUR allerdings nochmal deutlich übertroffen, was auf Marktanteilsgewinne (MA>45%) und/oder einen höheren Anteil der Online-Lotterie hinweist. Beides dürfte positiv auf die kommenden Quartale von ZEAL abstrahlen. Außerdem ist die Lotterie-Marge durch die angekündigte Optimierung der Servicegebühren in Q2 mit 13,8% stärker als von uns antizipiert angestiegen (MONe: 13,2%; Q2/23: 12,5%), sodass der Umsatz mit 40,7 Mio. EUR unsere bereits angehobenen Prognose nochmals deutlich übertroffen hat. Entsprechend lag das EBITDA in Q2 mit 10,7 Mio. EUR ebenfalls über unserer Schätzung, wenngleich die Marge durch erhöhte Boni-Rückstellungen aufgrund der bisher sehr positiven Geschäftsentwicklung, Wertberechtigungen auf Kundenforderungen sowie außerordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Vorbereitungen für den Squeeze-out bei Lotto24 etwas unter unserer Erwartung lag. Ausblick: Wie das erste Halbjahr beeindruckend gezeigt hat, ist die Umsatzdynamik von ZEAL stark von der Jackpot-Entwicklung bestimmt, die in 2024 bislang sehr erfreulich verlief. Unabhängig davon wird die fortschreitende Optimierung der Servicegebühren (>15% bis Jahresende 2024) für einen weiteren Umsatzsprung in H2 sorgen. Zudem hat das Unternehmen zum 1. August die neue Soziallotterie 'Traumhaus Verlosung' gestartet. Die Immobilien, wie das aktuelle Traumhaus im Wert von 1,1 Mio. EUR an der Lübecker Bucht, werden zusammen mit dem Partner Schöner Wohnen ausgestattet und der Sozialbeitrag geht an die DKMS (früher Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Das Konzept hat sich bereits bei der UK-Beteiligung OMAZE (ZEAL-Anteil: 1,6%) als sehr erfolgreich erwiesen und dürfte die bisherigen Erlöse der Deutsche Traumhauslotterie im Portfolio von ZEAL überkompensieren. Im Games-Bereich erwartet ZEAL einen weiteren Ausbau der verfügbaren Spiele, geht aber in den kommenden Quartalen aufgrund der unveränderten Werberestriktionen von einem moderaten Wachstum aus, was etwas unter unserer bisherigen Erwartung liegt. Wir haben unsere Prognosen entsprechend nochmals leicht überarbeitet. Fazit: ZEAL hat ein erneut beeindruckendes Quartal präsentiert und dürfte u.E. den ohnehin schon dominierenden Marktanteil in Q2 weiter ausgebaut haben. Der Newsflow sollte wie aufgezeigt äußerst vorteilhaft bleiben, sodass wir die Kaufempfehlung und das Kursziel von 47,00 EUR bekräftigen. 