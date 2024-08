Trading-Chance SÜSS MicroTec: An und über das bisherige Hoch – warum nicht?

Werbung

Halbleiterunternehmen außerhalb des engen Kreises der KI-Profiteure stöhnen unter einer Nachfrageflaute. Das drückte die Ergebnisse und die Aktien gleichermaßen. Viele für die Chipindustrie fertigenden Maschinen- und Anlagenbauer sind mit in den Sog geraten. Aber beim Spezialanlagenbauer SÜSS MictroTec kommt von der Chip-Flaute nichts an, im Gegenteil: Eine Trading-Chance Long.

Beim Spezialmaschinenbauer SÜSS MicroTec brummt es. Im zweiten Quartal gelang es, den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) massiv von 8,4 auf 29,5 Millionen Euro zu steigern. Basis dieses Anstiegs war eine immens von 5,8 auf 15,3 Prozent gesteigerte EBIT-Gewinnmarge. Der Umsatz war zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kaum gestiegen ... aber auch das können viele Zulieferer nicht von sich behaupten. Kurz: Die Zahlen waren hervorragend. Und sie waren gut genug für eine erhebliche Anhebung des 2024er-Ausblicks:

„Teuer“ ist die Aktie auch jetzt noch nicht

Die Umsatzprognose wurde von 340 bis 370 auf 380 bis 410 Millionen Euro nach oben genommen, die EBIT-Gewinnmarge sieht SÜSS MicroTec nach bislang 10 bis 12 jetzt bei 14 bis 16 Prozent. Das ist ein Wort. Zwar zeigt der Chart, dass die Akteure allerhand an guten Zahlen vorweggenommen hatten, immerhin kommt die Aktie von 15 Euro im vergangenen Oktober und hatte zwischenzeitlich ein Rekordhoch von 70,70 Euro markiert. Aber dieser rasante Anstieg trifft auf noch schneller steigende Gewinne. Auf Basis der derzeitigen, durchschnittlichen Gewinnschätzung der Analysten für 2024 läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei gerade einmal 10. Was hieße:

Selbst, wenn das Unternehmen im kommenden Jahr nur halb so viel verdienen würde, läge das KGV dann bei 20 und wäre immer noch günstig. Hier ist also kein ewiges Wachstum vorweggenommen worden, sondern sogar auf dem derzeitigen Kursniveau noch Vorsicht im Markt, was sich auch daran zeigt, dass das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die SÜSS MicroTec-Aktie mit 71,50 sogar einen Tick über dem bisherigen Verlaufsrekord liegt. Und der ist jetzt ein gutes Stück entfernt, was die Aktie für einen Long-Trade interessant macht.

Rebound über die entscheidenden Charthürden

Nach den Mitte Juli vorgestellten, vorläufigen Quartalsergebnissen, die heute bestätigt wurden, versuchte man, die Aktie an und über das bisherige Hoch zu heben, wurde aber durch den ausgerechnet in diesem Moment einsetzenden Selloff der großen Hightech-Aktien in den USA abgefangen. Es folgte ein herber Abverkauf, der indes hier der Grundlage entbehrte, eben weil die SÜSS-Aktie nicht überteuert war ... und jetzt, ein gutes Stück unter dem Verlaufsrekord, erst recht nicht ist. Und das scheint man am Markt jetzt auch zu realisieren und umzusetzen:

Quelle: marketmaker pp4

Der dritte Selloff-Tag am Montag traf bereits auf erste Käufe, die das Minus eingrenzen konnten. Gestern ebenso wie heute greifen die Akteure wieder zu, was zur Stunde dazu führt, dass SÜSS MicroTec wieder über die Nackenlinie des durch den Abverkauf vollendeten Topps bei 52,50/53,50 Euro steigt und zugleich die im vergangenen Herbst etablierte Aufwärtstrendlinie zurückerobert hat.

Die Gesamtsituation am Markt ist derzeit unstet, die Nerven dünn, daher sollte man nicht unterstellen, dass die Aktie ohne heftige Schwankungen auskommt. Grundsätzlich wäre der Weg angesichts dieser starken Ergebnisse und Perspektiven an und über das bisherige Hoch zwar frei, aber in einem solch volatilen Markt sollte man einen gezielt weiten Stop Loss und einen ebenso gezielt moderaten Hebel für einen Long-Trade wählen. Unser Vorschlag:

Long mit gezielt moderatem Hebel und weitem Stop Loss

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 27,875 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,0. Den Stop Loss würden wir bei 44,50 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,65 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf SÜSS MicroTec lautet HS47HN.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 69,00 Euro, 70,70 Euro

Unterstützungen: 53,50 Euro, 52,50 Euro, 45,70 Euro, 40,73 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf SÜSS MicroTec

Basiswert SÜSS MicroTec WKN HS47HN ISIN DE000HS47HN1 Basispreis 27,875 Euro K.O.-Schwelle 27,875 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,0 Stop Loss Zertifikat 1,65 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.