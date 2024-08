Versöhnlicher Wochenabschluss an Europas Börsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nachlassende Sorgen vor einem Abschwung der US-Konjunktur haben den europäischen Börsen am Freitag Auftrieb gegeben.

Dax und EuroStoxx50 stiegen am Vormittag um jeweils rund ein halbes Prozent auf 17.739 und 4690 Punkte. "Die US-Wirtschaft wird sich aller Voraussicht nach weiter abschwächen, aber dass sie bereits in einer Rezession steckt, ist eher unwahrscheinlich", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. Dieses Fazit zögen Investoren aus dem am Donnerstag bekanntgegebenen Rückgang der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe.

Auch andere Anlageklassen, die beim Ausverkauf zu Wochenbeginn unter Druck geraten waren, setzten ihren Erholungskurs fort. So verteuerte sich Kupfer um 1,4 Prozent auf 8916 Dollar je Tonne. Das Industriemetall habe aber nicht mehr viel Luft nach oben, mahnte ein Börsianer. Wegen der steigenden Lagerbestände müsse mit erneuten, jedoch langsameren Preisrückgängen gerechnet werden.

Am Kryptowährungsmarkt gewann Bitcoin bis zu 5,4 Prozent auf 62.717 Dollar. Allerdings lasse die Aufwärtsdynamik bereits nach, weil sich Investoren wegen der Rezessionsrisiken in den USA und der Spannungen im Nahen Osten nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollten, gab Analyst Timo Emden von Emden Research zu bedenken.

Die von den US-Beschäftigtenzahlen vom Freitag vergangener Woche ausgelösten Rezessionsängste seien ohnehin überzogen, schrieben die Volkswirte der Commerzbank. Der Anstieg der Arbeitslosenquote sei auf die gestiegene Immigration zurückzuführen, nicht auf zunehmende Entlassungen. Außerdem seien die Finanzierungsbedingungen weiterhin günstig.

IMMOBILIENWERTE IM AUFWIND - JENOPTIK-ZAHLEN ÜBERZEUGEN

Am deutschen Aktienmarkt rückten die Immobilienwerte ins Rampenlicht, nachdem LEG Immobilien ermutigende Quartalsergebnisse vorgelegt und die Prognose angehoben hatte. Die vorgelegten Zahlen seien besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Börsianer. Positiv sei auch die relativ geringe Abwertung des Immobilienbestands. LEG-Titel stiegen daraufhin um bis zu 5,3 Prozent, so stark wie zuletzt vor drei Monaten. In ihrem Windschatten gewannen die Titel von Deutsche Wohnen und Vonovia jeweils rund drei Prozent.

Den Papieren von Jenoptik winkte mit einem Plus von bis zu neun Prozent der größte Tagesgewinn seit drei Monaten. Der Technologiekonzern steigerte Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr. Besonders ermutigend sei der überraschend starke Auftragseingang, kommentierte Analyst Adrian Pehl vom Brokerhaus Stifel, Nicolaus & Co.

Generali konnte einen Gewinnanstieg dagegen nicht in Kursgewinne ummünzen. Die Aktien des Versicherers rutschten in Mailand um bis zu drei Prozent ab. Die Analysten der Bank JPMorgan verwiesen auf die enttäuschenden Margen im Geschäft mit Schadenversicherungen, die nicht nur die Markterwartungen, sondern auch die eigenen Ziele verfehlt hätten.

