Rheinmetall weiter gefragt

Die Aktien von Rheinmetall haben am Montag ihren starken Lauf fortgesetzt. Bereits in der Vorwoche hatten gleich mehrere positive Charttechnik-Signale die Titel des Rüstungskonzerns angetrieben. Ihren Abwärtstrend seit Anfang April konnten sie inzwischen beenden, das damals markierte Rekordhoch bei 571,80 Euro rückt mit einem Plus von zuletzt 1,5 Prozent auf über 546 Euro wieder in die Nähe. Etwas darüber bei 574 Euro hätte sich der Kurs seit Jahresanfang verdoppelt.

Die Papiere haben allein seit dem vor einer Woche im Zuge der allgemeinen Börsenturbulenzen erreichten tiefsten Stand seit Mitte März um rund ein Viertel zugelegt.

An diesem Montag gab eine frische Kaufempfehlung von Warburg Research den Anteilen zusätzlichen Auftrieb. Die starke Auftragslage sorge für weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Christian Cohrs und erhöhte sein Kursziel von 468 auf 600 Euro. Die starke Geschäftsentwicklung ziehe sich durch alle Konzernsegmente, angeführt von der Waffen- und Munitionsproduktion.