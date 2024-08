Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH 12.08.2024 / 11:07 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG Company Name: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: 6 Monatsbericht Recommendation: Kaufen from: 12.08.2024 Target price: EUR69 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 69,00. Zusammenfassung: Der Sechsmonatsbericht lag nahe an unseren Schätzungen, aber unter den Zahlen des letzten Jahres, als das Unternehmen einen Rekordumsatz in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen meldete. Im 2. Quartal zeigten sich auch die Auswirkungen der Umstellung auf das Modelljahr 2025. Die Ertragskennzahlen blieben gut, was durch die EBITDA-Marge von 9,7% für den Zeitraum von Januar bis Juni unterstrichen wurde, während der FCF aufgrund der geringeren Investitionen in Working Capital und Sachanlagen einen starken Anstieg verzeichnete. Währenddessen bleiben die Marktsignale positiv, was die Behauptung widerlegt, dass der Trend zum Wohnmobil nur ein Covid-getriebenes Phänomen war. Die KTA-Aktie stürzte aufgrund der am 17. Juli gesenkten Prognosen für 2024 ab und wird nun mit einem 2025 EV/EBITDA von 4,5x gehandelt. Wir gehen davon aus, dass Knaus im Jahr 2025 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird und stufen KTA weiterhin mit einer Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR69 ein. First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 69.00 price target. Abstract: Six month reporting was close to FBe but below last year's figures that saw the company report back-to-back record sales. The Q2 topline also showed the effects of the changeover to the 2025 model year. Earnings KPIs remained good highlighted by the 9.7% EBITDA margin for the January-to-June period, while FCF had a strong uptick on lower WC cash consumption and CapEx. Meanwhile, market signals remain buoyant giving the lie to the narrative that the surge the RV lifestyle was only a covid-driven phenomenon. KTA shares tumbled on the lowered 2024 guide on 17 July and are now trading at 4.5x 2025 EV/EBITDA. We expect Knaus to resume its growth path in 2025 and stick to our Buy rating with a EUR69 TP. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/30431.pdf Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1965971 12.08.2024 CET/CEST °