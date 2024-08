ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Nach der Vorabveröffentlichung der Zahlen im Juli habe es nun wenig Überraschendes von dem Konsumgüter- und Klebstoffhersteller gegeben, schrieb Analyst David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wichtigste sei, dass die "mittel- bis langfristige Prognose" jetzt zur "mittelfristigen Prognose" geworden sei, was eine operative Margenverbesserung bedeute. Dies könnte die Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im Jahr 2026 um 6 Prozent steigen lassen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 02:10 / ET

