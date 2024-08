Panzergetriebe-Bauer Renk tauscht Finanzvorstand aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Im Vorstand des Panzergetriebe-Herstellers Renk sind künftig die Frauen in der Mehrheit.

Finanzvorstand Christian Schulz wird zum 1. Oktober von Anja Mänz-Siebje abgelöst, wie das Augsburger Unternehmen am Montagabend mitteilte. Mänz-Siebje war bisher unterhalb des Vorstands für Unternehmensfinanzierung verantwortlich, neben Vorstandschefin Susanne Wiegand ist sie im dreiköpfigen Vorstand künftig die zweite Frau. Schulz habe aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten, erklärte Renk.

Er war erst seit Juni 2023 im Amt und hatte das Unternehmen Anfang des Jahres im zweiten Anlauf an die Börse geführt. Von 2018 bis 2021 war er in gleicher Funktion bei der Nutzfahrzeug-Tochter von Volkswagen tätig, die während seiner Amtszeit als Traton AG ebenfalls an die Börse gebracht wurde. "Christian Schulz hat maßgeblich den Börsengang des Renk-Konzerns sowie die Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung gestaltet und damit entscheidende Weichen für weiteres nachhaltiges Wachstum gestellt", sagte Aufsichtsratschef Claus von Hermann vom Großaktionär Triton.

(Bericht von Alexander Hübner; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)