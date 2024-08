Lindner will Sparen in Aktiendepots stärker fördern

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner will der privaten Altersvorsorge über Aktienanlagen einen Schub verleihen.

Bei einem Bürgerdialog in Friedrichshafen am Bodensee sagte der FDP-Vorsitzende am Mittwoch, das Problem sei das bisherige System mit Riester-Verträgen, weil diese keine hohe Rendite brächten. "Es ist nicht attraktiv." Die 16 Millionen Halter von Riester-Policen investierten meistens auch nur genau den Teil, den es brauche, um die staatliche Förderung dafür zu bekommen. "Man nimmt es mit." Es bringe ihnen im Alter dann aber nicht viel.

Lindner will noch in diesem Jahr eine Reform der privaten Altersvorsorge vorstellen. Kern werde eine Förderung, um Sparen in Aktiendepots attraktiver zu machen, sagte er. Hier werde es mindestens die staatlichen Zuwendungen wie bei Riester-Verträgen geben, idealerweise noch mehr. Auf lange Sicht könne an Aktienmärkten eine sehr hohe Rendite erreicht werden. Die Erträge würden im Depot bleiben und erst bei Entnahme im Alter besteuert.

