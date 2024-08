Aktien New York: US-Börsen bleiben dank Einzelhandelsdaten im Aufwind

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen knüpfen am Donnerstag an ihre jüngsten Gewinne an. Konjunkturdaten und überzeugende Unternehmensberichte von Cisco Systems sowie Walmart sorgten für weiterhin gute Stimmung. Von Konjunkturseite überzeugten vor allem die Nachrichten aus dem US-Einzelhandel mit Umsätzen, die dort im Juli stärker zulegten als erwartet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial kam im frühen Handel auf ein Plus von 0,96 Prozent auf 40.391,90 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,05 Prozent auf 5.512,49 Zähler zu. Den größten Schwung gab es im technologielastigen Nasdaq 100 , der 1,65 Prozent auf 19.337,35 Punkte gewann. Letztere Indizes steuern damit nach den Kursdellen von Anfang August auf ihren sechsten Gewinntag in Folge zu.

Im US-Einzelhandel stiegen die Erlöse im Juli um ein Prozent - für Tobias Basse von der NordLB ein beachtlicher Wert. "Diese erfreulichen Zahlen sind sicherlich partiell als Gegenbewegung zu bewerten", kommentierte er. Aber es müsse festgehalten werden, dass das Konsumverhalten der privaten US-Haushalte keine Anzeichen für eine nachhaltige Schwäche zeige. Die Zahlen sollten Rezessionssorgen zurückdrängen, hieß es vom Helaba-Experten Ralf Umlauf./tih/he