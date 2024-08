STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG5WZ7)

Die Rheinmetall-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort und verzeichnet im Wochenvergleich einen Wertzuwachs von rund 12 %. Das Analysehaus Warburg Research hat Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 468 auf 600 Euro angehoben. Ein starker Auftragseingang des Automobilzulieferers und Rüstungskonzerns bringt laut den Analysten Aufwärtspotenzial mit sich. Die geschäftliche Dynamik ziehe sich durch alle Konzernsegmente, insbesondere bei der Waffen- und Munitionsproduktion. Heute geht es um 0,3 % auf 558,80 Euro nach oben. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall rege gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN UM7GJG)

Der Markteinbruch vom 5. August traf US-Tech-Schwergewichte wie Nvidia, Apple und Microsoft besonders hart. Die Nvidia-Papiere fielen zeitweise auf ein Tagestief von 90,69 US-Dollar, was einem Einbruch von 33,39 % im Vergleich zum Rekordhoch vom 11. Juli 2024 entspricht. Viele Anleger nutzten jedoch das vergünstigte Preisniveau zum Nachkauf, sodass die Aktien nun wieder deutlich über der Marke von 110 US-Dollar notieren. Goldman Sachs-Analysten bezeichnen Nvidia als die "wichtigste Aktie" des Jahres, was den Papieren zusätzlich Auftrieb gab. Sie erwarten, dass die bevorstehende Quartalszahlen des Chip-Konzerns einen potenziellen Katalysator für eine Markt-Rally darstellen. Heute kostet ein Anteilsschein 118,08 US-Dollar und somit rund 1,7 % mehr als am Vortag. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia nachgefragt.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN ME3BQP)

Nach einer Gewinnstrecke von acht Börsentagen hat der Leitindex DAX am Donnerstag kurzzeitig die Marke von 18.000 Punkten überschritten. Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA lässt die Anleger wieder vermehrt auf Aktien setzen. Zur Tagesspitze kletterte der DAX auf 18.009 Zähler, konnte sich aber nicht über dieser Marke halten und steht am Mittag bei 17.950 Punkten, ein Zuwachs von 0,35 %. Heute steht in den USA ein umfangreiches Paket von Konjunkturdaten auf der Agenda, im Fokus dürften die Einzelhandelsumsätze stehen. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf den DAX mehrheitlich gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX setzt am Donnerstag seinen Lauf fort und überquerte kurzzeitig sogar die Marke von 18.000 Punkten. Wachsende Zinshoffnungen in den USA bleiben dabei der treibende Faktor für die Anleger. Zur Mittagszeit stehen 17.950 Punkte auf der Kurstafel, ein Zuwachs von 0,35 %. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment, der zwischenzeitlich bei +25 Punkten lag, rutscht aktuell auf -11 Punkte. Die Anleger zeigen sich vorsichtig und warten auf die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Heiko Thieme: Bitcoin im Fokus - Chancen, Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Darum geht's im Video: Im Gespräch diskutieren "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und Heiko Thieme (Internationaler Finanz- und Anlageexperte) ihre Meinungen zu Bitcoin und tauschen ihre anfänglichen Eindrücke sowie aktuellen Ansichten aus. Sie beleuchten verschiedene Aspekte wie den Wert von Bitcoin, die Begrenzung der Menge, die Rolle von Anlagestrategien und die Bedeutung von Transparenz. Auch die Unterschiede zwischen Bitcoin und physischem Gold sowie die Auswirkungen einer weltweiten Umstellung auf Bitcoin als Währung werden diskutiert. Sie diskutieren die Rolle von Bitcoin als Wertspeicher und Zahlungsmittel. Auch die Motivation von Banken und Vermögensverwaltern, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, wird thematisiert.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=uVikBXLSN60

