Dax-Widerstand: 18.009 18.100 Dax-Unterstützung: 17.560 17.013

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Sollten die (CPI-) Daten hingegen ebenfalls im Rahmen oder unterhalb der Prognosen kommen, dürfte das dem Dax den nötigen Rückenwind für einen Sprung über die 17.900er Hürde geben.

Die US-Inflationsdaten am gestrigen Nachmittag kamen leicht unter den Erwartungen und sorgten für den notwendigen Rückenwind im Dax um die 17.900er Hürde zu überwinden.

Heute Morgen kletterte der Index sogar zeitweise über die Marke von 18.000 Punkte (das Tageshoch im XETRA-Dax lag bei 18.009 Punkten).

Dax-Ausblick:

Der XETRA-Dax ist heute Morgen in den Bereich der Abwärtskurslücke vom Freitag den 2. August hineingelaufen. Nach der 1.000 Punkte-Erholung seit dem Vorwochentief bis auf 18.009 Punkte heute Morgen wird die Luft hier nun für die Käufer aus charttechnischer Sicht allerdings erst einmal ziemlich dünn.

Der Bereich 18.000 bis 18.100 Punkte stellt eine massive Widerstandszone dar, die prädestiniert wäre für den Beginn einer etwas größeren Abwärtsstrecke. Unter Chance-Risiko-Aspekten kommt daher hier aktuell nur die Shortseite in Frage, erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 18.130 Punkten generiert ein neues prozyklisches Kaufsignal, bis dahin dominieren jedoch tendenziell zunächst wieder die Abwärtsrisiken.

Quelle: Tradingview

