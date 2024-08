mobilezone mit stabilem Geschäft – leicht höherer Umsatz – Ausblick für 2024 bestätigt

mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 16. August 2024

Umsatz währungsbereinigt von CHF 488 Mio. (Vorjahr: CHF 474 Mio.)

EBITDA von CHF 35.0 Mio. (Vorjahr: CHF 33.4 Mio.)

Operativer Gewinn (EBIT) von CHF 28.1 Mio. (Vorjahr: CHF 28.1 Mio.)

Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats, sagt: «Das erste Halbjahr zeigte eine stabile Entwicklung von Umsatz und EBIT. Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2024 sind wir auf Kurs und können somit die EBIT-Guidance von CHF 68 bis 75 Mio. im unteren Bereich dieser Bandbreite bestätigen.»

Der währungsbereinigte Umsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr 2024 um +3,0 Prozent auf CHF 488 Mio. (Vorjahr: CHF 474 Mio.). Die Anzahl vermittelter Mobilfunk-, Digital-TV- und Internet-Verträge konnte im ersten Halbjahr um 2,6 Prozent auf 737'000 Verträge (Vorjahr: 718'000) erhöht werden. Im deutschen Online-Geschäft konnten 304‘000 oder 13 Prozent mehr Mobilfunkverträge abgeschlossen werden. Im Schweizer Retailgeschäft ist aufgrund von tieferen Frequenzzahlen in den Shops ein Rückgang der Absatzzahlen im Vertrags- und Zubehörgeschäft zu beobachten. Im MVNO (Mobile Virtual Network Operator) -Geschäft in Deutschland und der Schweiz konnte mit einer Nettozunahme der Postpaid-Abos von insgesamt 39‘100 im ersten Halbjahr der Bestand per Mitte 2024 um 13,2 Prozent auf 334‘400 gesteigert werden. Die Anzahl der von mobilezone in der Schweiz zurückgekauften Smartphones, die innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette refurbished und unter der Marke jusit wieder an die Endkonsumenten in der Schweiz verkauft werden, konnte um 126 Prozent auf 7‘900 gesteigert werden.

Wichtigste Zahlen in Kürze

Vom Umsatz von CHF 480 Mio. wurden in Deutschland 72 Prozent und in der Schweiz 28 Prozent (Vorjahr: 69/31 Prozent) erzielt. Der währungsbereinigte Umsatz beträgt CHF 488 Mio. (+3,0 Prozent).

Der MVNO-Umsatz nahm von CHF 30.0 Mio. um 22 Prozent auf CHF 36.6 Mio. zu.

Der MVNO-Postpaid-Abo-Bestand erhöhte sich im ersten Halbjahr um 13,2 Prozent von 295'300 auf 334'400.

Der Bruttogewinn betrug CHF 94.7 Mio. (Vorjahr: CHF 96.4 Mio.).

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) betrug CHF 35.0 Mio. (Vorjahr: CHF 33.4 Mio.) und nahm gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Prozent zu.

Das EBITDA der MVNOs betrug CHF 13.0 Mio. (Vorjahr: CHF 10.2 Mio.) oder 37,1 Prozent (Vorjahr: 30,5 Prozent) vom Gesamt-EBITDA.

Der operative Gewinn (EBIT) lag bei CHF 28.1 Mio. (Vorjahr: CHF 28.1 Mio.) mit einer im Vergleich zum Vorjahr konstanten EBIT-Marge von 5,9 Prozent, zu der Deutschland 46 Prozent und die Schweiz 54 Prozent (Vorjahr: 47/53 Prozent) beigetragen haben.

Die Finanzaufwendungen nahmen um CHF 0.3 Mio. auf CHF 2.5 Mio. (Vorjahr: CHF 2.2 Mio.) zu.

Der Steueraufwand betrug CHF 6.1 Mio. und nahm gegenüber der Vorjahresperiode um CHF 1.0 Mio. zu. Der Steuersatz betrug 23,2 Prozent (Vorjahr: 19,8 Prozent).

Der Konzerngewinn lag bei CHF 20.3 Mio. (Vorjahr: CHF 20.9 Mio.).

Der Bruttogeldfluss aus operativer Tätigkeit belief sich auf CHF 36.0 Mio. (Vorjahr: CHF 34.0 Mio.).

Die Nettoverschuldung erhöhte sich, bedingt durch die Dividendenausschüttung von CHF 39 Mio. im April 2024, auf CHF 121 Mio. (31.12.2023: CHF 91 Mio. / 30.06.2023: CHF 107 Mio.).

Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA lag bei 1.53 (31.12.2023: 1.18 / 30.06.2023: 1.46).

Das Eigenkapital im Einzelabschluss der mobilezone holding ag betrug CHF 119 Mio. (31.12.2023: CHF 132 Mio. / 30.06.2023: CHF 126 Mio.).

Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 0.47 (Vorjahr: CHF 0.48).

Der Aktienkurs lag am 30. Juni 2024 bei CHF 13.64 gegenüber CHF 13.72 per 31. Dezember 2023.

Marktgebiet Schweiz

Die Rentabilität in der Schweiz konnte in der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.

Der Umsatz im Marktgebiet Schweiz nahm von CHF 151 Mio. auf CHF 135 Mio. oder 10,6 Prozent ab.

Das EBITDA lag bei CHF 18.9 Mio. (Vorjahr: CHF 18.4 Mio.).

Das EBIT betrug analog Vorjahr CHF 15.1 Mio., was einer Umsatzrentabilität von 11,2 Prozent (Vorjahr: 10,0 Prozent) entspricht.

Die Anzahl der Shops betrug 126 (31.12.2023: 127).

Es wurden 183’000 Verträge (Postpaid, Internet und TV) vermittelt (Vorjahr: 217’000).

Der MVNO-Umsatz von TalkTalk und Digital Republic lag bei CHF 18.0 Mio. (Vorjahr: CHF 15.4 Mio.). Die Anzahl der Postpaid-Abos konnte per Ende Juni 2024 um 8,5 Prozent auf 162‘600 (31.12.2023: 149‘800) ausgebaut werden.

Der Zubehörumsatz nahm aufgrund von tieferen Frequenzzahlen in den Shops um 14,9 Prozent auf CHF 10.3 Mio. (Vorjahr: CHF 12.1 Mio.) ab und macht 7,6 Prozent (Vorjahr: 8,0 Prozent) vom Umsatz in der Schweiz aus.

Die Anzahl der verkauften Refurbished Smartphones der Marke jusit konnte von 3‘500 auf 7‘900 oder um 125,7 Prozent gesteigert werden.

Der Dienstleistungsumsatz (Fleet Management, Datentransfer, Einrichten von Smartphones und weitere Services) betrug CHF 3.6 Mio. (Vorjahr: CHF 3.8 Mio.).

Marktgebiet Deutschland

In Deutschland konnten die Absatzzahlen im ersten Halbjahr trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds gesteigert werden. Das durch die Konsumentenstimmung und den Preisdruck geprägte Marktumfeld erwies sich als sehr kompetitiv und führte zu einer Reduktion der erzielten Bruttogewinnmargen.

In der Lokalwährung steigerte mobilezone im Marktgebiet Deutschland den Umsatz um 9,3 Prozent auf EUR 363 Mio. (Vorjahr: EUR 332 Mio.). In der Berichtswährung CHF nahm der Umsatz von CHF 326 Mio. auf CHF 346 Mio. oder 6,1 Prozent zu.

Das EBITDA lag bei EUR 16.7 Mio. (Vorjahr: EUR 15.3 Mio.).

Das EBIT betrug EUR 13.5 Mio. (Vorjahr: EUR 13.3 Mio.), was einer Umsatzrentabilität von 3,8 Prozent (Vorjahr: 4,0 Prozent) entspricht. In der Berichtswährung CHF beträgt das EBIT CHF 13.0 Mio. (Vorjahr: CHF 13.2 Mio.)

Im Online-Geschäft wurden 304’000 (Vorjahr: 269’000) Mobilfunkverträge abgeschlossen; dies entspricht einer Zunahme von 13,0 Prozent.

Das Vertragsvolumen im B2B-Handel konnte um 7,3 Prozent auf 249‘000 (Vorjahr: 232’000) Mobilfunkverträge gesteigert werden.

Insgesamt wurden «online» und im B2B-Handel 553‘000 (Vorjahr: 501‘000) Mobilfunkverträge abgeschlossen, was einer Zunahme von 10,4 Prozent entspricht.

Der Umsatz beim MVNO HIGH betrug EUR 19.4 Mio. (Vorjahr: EUR 14.9. Mio.). Der Postpaid-Kundenbestand lag bei 171‘800 (31.12.2023: 145’500) und konnte um 18,1 Prozent erhöht werden.

Veränderung in der Konzernleitung

Wie bereits frühzeitig im Februar 2023 angekündigt, ist CEO Markus Bernhard per 30. Juni 2024 als CEO der mobilezone Gruppe zurückgetreten. Als Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats verantwortet er weiterhin die strategische Weiterentwicklung, das MVNO-Geschäft, die Pflege der Investorenbeziehungen und den Bereich M&A des Unternehmens. Roger Wassmer (CEO mobilezone Schweiz) und Wilke Stroman (CEO mobilezone Deutschland) haben die Leitung der mobilezone Gruppe als Co-CEOs per 1. Juli 2024 übernommen.

Generalversammlung und Dividende

An der Generalversammlung vom 3. April 2024 haben die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Unter anderem ist eine Dividende von CHF 0.90 pro Namenaktie analog dem Vorjahr beschlossen worden, welche am 12. April 2024 ausbezahlt wurde.

Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der Unternehmensstrategie

Nachhaltigkeit ist seit längerer Zeit ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie von mobilezone. Die Nachhaltigkeitsstrategie umfasst fünf Fokusthemen, die das gesamte ESG-Spektrum (Environmental, Social und Governance) abdecken.

Governance und Compliance

Mitarbeitende

Kunden

Smartphone-Kreislauf

Umwelt-Management

Im Mai 2024 wurden gleich zwei Geschäftsbereiche von mobilezone durch den Nachhaltigkeitsbewertungs-Anbieter EcoVadis mit einer Medaille ausgezeichnet: Gold für den Business-Bereich und Silber für das Refurbished-Geschäft. Die Auszeichnungen zeigen, dass mobilezone mit ihren Nachhaltigkeitsinitiativen auf dem richtigen Weg ist.

Der Bereich Second Life beziehungsweise Reparaturen und Refurbishing von Smartphones, gewinnt weiter an Bedeutung. 7,3 Prozent der im ersten Halbjahr insgesamt verkauften Smartphones von mobilezone in der Schweiz waren gebrauchte Smartphones (Vorjahr: 3,1 Prozent) und sind im Sinne eines nachhaltigen Gerätekreislaufs als refurbished Second Life-Geräte wieder auf den Markt gebracht worden.

Ausblick 2024

Das erste Halbjahr zeigte einen stabilen Geschäftsverlauf. Die mobilezone Gruppe ist auf Kurs und kann die EBIT-Guidance von CHF 68 bis 75 Mio. im unteren Bereich dieser Bandbreite bestätigen. Die attraktive Dividendenpolitik wird weitergeführt. Zudem wird nach wie vor eine Steigerung der EBIT-Marge von 6,5 Prozent (2023) auf 8,0 Prozent im Jahr 2025 angestrebt.

Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA wird per Ende Jahr bei einem Faktor von 1 bis 1.2 erwartet.

Für den MVNO-Geschäftsbereich mit TalkTalk, Digital Republic und HIGH ist weiterhin ein starkes Kundenwachstum auf über 370’000 Kunden per Ende 2024 (31.12.2023: 295‘300) geplant. Das Unternehmen rechnet damit, dass der MVNO-Beitrag am EBITDA weiter zunehmen wird.

Bei den Investitionen (ohne Kundenakquisitionskosten) erwartet mobilezone für das Jahr 2024 eine Abnahme von CHF 11.5 Mio. (2023) auf CHF 10.4 Mio.

Basierend auf der deutlich reduzierten Kostenbasis und erhöhten wiederkehrenden Einnahmen (Recurring Revenues) sieht mobilezone einer positiven Weiterentwicklung der Gruppe sehr zuversichtlich entgegen.

Der Halbjahresbericht 2024 ist ab sofort aufwww.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html erhältlich.

Am heutigen 16. August 2024 findet um 9.15 Uhr eine Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende in deutscher Sprache statt. Die Anmeldung zur Teilnahme ist über den folgenden Link möglich: https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/videokonferenz.html

Die Präsentation in schriftlicher Form in Deutsch und Englisch ist auf www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html erhätlich.

