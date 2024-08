VZ Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

VZ Holding AG: VZ Gruppe mit gutem Wachstum im 1. Halbjahr



16.08.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0528751586

VZ Gruppe mit gutem Wachstum im 1. Halbjahr

Zug, 16. August 2024 – Die VZ Gruppe steigerte ihre Erträge im ersten Halbjahr 2024 um 12,8 Prozent auf 252,9 Millionen Franken. Der Reingewinn wuchs um 19,1 Prozent auf 102,8 Millionen Franken. CEO Giulio Vitarelli erwartet, dass das Wachstum über das gesamte Geschäftsjahr 2024 im langfristigen Durchschnitt liegen wird.



Gewinn nimmt um 19,1 Prozent zu

Wie erwartet hat sich das Geschäft der VZ Gruppe auch in den vergangenen sechs Monaten gut entwickelt. Die Erträge wuchsen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 12,8 Prozent von 224,3 auf 252,9 Mio. Franken. Im Zinsergebnis schlugen sich die Zinssenkungen der SNB nieder: Gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 nahm es um 19,3 Prozent zu, gegenüber dem zweiten Halbjahr 2023 hingegen um 4,4 Prozent ab. Mit einem Plus von 19,1 Prozent wuchs der Gewinn deutlich, nämlich von 86,3 Mio. auf 102,8 Mio. Franken.



Beratung bleibt gefragt

Die Honorarerträge sind weniger stark gestiegen als in der Vorjahresperiode, die Nachfrage nach Beratung bleibt jedoch gross. Im Anschluss an eine Beratung entschieden sich netto wieder rund 4200 Kundinnen und Kunden für eine oder mehrere Verwaltungsdienstleistungen. Das Netto-Neugeld fiel mit 2,3 Mia. Franken etwa gleich hoch aus wie im Vorjahr. Im ersten Quartal hielten sich viele Kundinnen und Kunden mit Investitionen noch zurück; im zweiten hat sich die Stimmung laufend verbessert.



Unverändert solide Bilanz

Seit Ende Jahr wuchs die Bilanzsumme von 6,5 auf 7,0 Mia. Franken. Die Zunahme um 7,8 Prozent ist primär auf die wachsende Anzahl Kundinnen und Kunden zurückzuführen. An der risikoarmen Struktur hat sich nichts geändert: Der grösste Teil der Aktiven ist bei der SNB und in erstklassigen Wohnbau-Hypotheken angelegt, der Rest in hochliquiden Anleihen. Mit 25,0 Prozent liegt die Kernkapitalquote weiterhin über dem Durchschnitt der Branche.

Ausblick

«Die tieferen Leitzinsen führen dazu, dass unser Zinsergebnis im zweiten Halbjahr abnehmen wird. Das bedeutet, dass Ertrag und Gewinn im zweiten Halbjahr wie prognostiziert langsamer wachsen», sagt Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Aus heutiger Sicht dürfte das Wachstum über das gesamte Geschäftsjahr 2024 im langfristigen Durchschnitt liegen, sofern die Finanzmärkte von Krisen verschont bleiben. Dank der guten Geschäftslage dürfen unsere Aktionärinnen und Aktionäre mit einer weiteren Erhöhung der Dividende rechnen.»



Halbjahresbericht

In der Rubrik «Investor Relations» der Firmenwebsite stehen der detaillierte Bericht und die Investoren-Präsentation zum Download bereit: vzch.com/berichte



Telefonkonferenz

Medienvertreter und Analysten können die Ergebnisse der VZ Gruppe heute in einer Telefonkonferenz mit Giulio Vitarelli (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) besprechen. Die Einwahldetails erfahren Sie von Carlo Portmann oder Petra Märk.



Alternative Performance-Kennzahlen

Zur Messung ihrer Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die in den International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht enthalten sind. Details dazu finden sich im Verzeichnis auf Seite 28 des Halbjahresberichts 2024.



Zur VZ Gruppe

Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an 43 weiteren Standorten in der Schweiz, Deutschland und England präsent.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kennzahlen

Erfolgsrechnung (CHF '000) 1. HJ 2024 2. HJ 2023 1. HJ 2023 Total Erträge 252’877 239’518 224’324 Total Aufwände 133’842 121’732 123’190 Betriebsergebnis (EBIT) 119’035 117'786 101’134 Reingewinn 102’830 100’719 86’303

Bilanz (CHF '000) 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 Bilanzsumme 7'044’352 6'535’708 6'224’743 Eigenkapital 957’178 926’117 795’525 Netto-Liquidität 844’263 844’035 703’517

Eigenkapitalkennzahlen 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 Eigenkapitalquote 13,6% 14,2% 12,8% Harte Kernkapitalquote (CET 1) 25,0% 26,2% 24,1% Gesamtkapitalquote (T1 & T2) 25,0% 26,2% 24,1%

Verwaltungsbestände (CHF Mio.) 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 Assets under Management 49’573 44’887 42’580

Personal 30.06.2024 31.12.2023 30.06. 2023 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis 1'451,3 1'390,7 1’299,3

