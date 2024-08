Wochenausblick: Bayer mit Etappensieg!

Nach einer sechstägigen Rallye verlor der Aktienmarkt am Freitag etwas an Schwung, als Händler die neuesten Wirtschaftsdaten im Hinblick auf die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) bewerteten. Die Daten deuten darauf hin, dass die Fed keine aggressiven Zinssenkungen vornehmen muss, da sich die Wirtschaft nicht in einem drastischen Abschwung befindet. Obwohl das S&P 500® leicht sank, stiegen Goldpreise auf ein neues Hoch von 2.500 Dollar. Die jüngsten US-Konjunkturdaten haben den DAX® weiter angetrieben, sodass er am Nachmittag um 0,6 Prozent auf knapp 18.300 Punkte stieg. Analysten sehen in der aktuellen Erholung eine mögliche Bärenfalle, da viele Anleger mit fallenden Kursen gerechnet hatten, die nun jedoch ansteigen. Ein entscheidender Widerstand für den DAX® liegt bei 18.600 Punkten, wo der starke Rückgang von über 1.500 Punkten seinen Anfang nahm. Das Verbrauchervertrauen in den USA stieg im August zum ersten Mal seit fünf Monaten an, da die Inflation sich stabilisierte. Präsident Joe Bidens Entscheidung, nicht erneut zu kandidieren, trug ebenfalls zu dieser positiven Stimmung bei. Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird nächste Woche beim Wirtschaftssymposium in Jackson Hole sprechen und Hinweise auf die kommende Zinspolitik geben. Die Zentralbank wird voraussichtlich im September die Zinssätze senken, aber die Höhe der Senkung ist noch unklar. Experten erwarten, dass Powell signalisieren wird, dass eine Zinssenkung bevorsteht, jedoch bleibt abzuwarten, ob sie 25 oder 50 Basispunkte betragen wird.

Unternehmen im Fokus

Einer der größten Gewinner des heutigen Tages ist die Bayer-Aktie. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat bei seinen Bemühungen um ein Ende der US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten einen Etappenerfolg erreicht. An der Börse kamen die aktuellen Neuigkeiten gut an. Die arg gebeutelten Aktien von Bayer führen am Freitagvormittag den Dax® mit einem zweistelligen Plus an. 2024 zählen sie mit einem Minus von immer noch rund 16 Prozent aber weiterhin zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex. Die Aktien der Munich Re stiegen am Freitag und versuchten, den Abwärtstrend seit Anfang Juli zu durchbrechen. Trotz der anfänglichen Befürchtungen durch Hurrikan „Beryl“ hatten sich die Schäden als weniger gravierend erwiesen, und der Rückversicherer konnte im ersten Halbjahr eine deutliche Gewinnsteigerung verzeichnen. Auch die Hannover Rück profitierte von einem besseren zweiten Quartal als erwartet und legte seit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen im August zweistellig zu. Das Papier von der Merck KGaA schafft es mit einer Abwärtsbewegung nur in das untere Drittel des deutschen Leitindex. Für den internationalen Wissenschafts- und Technologiekonzern wird sich damit nach einiger Seitwärtsbewegung zeigen, ob es weiterhin eine Abwärtsbewegung bei dieser Aktie gibt.

In der kommenden Woche werden unter anderem Palo Alto Networks, Synopsys, Target, Xiamoi, Zoom und Swiss Re Geschäftszahle1n für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

MONDAY AUGUST 19, 2024

Business NZ PSI – Neuseeland

Deutschlands Bundesbank Monatsbericht – Deutschland

TUESDAY AUGUST 20, 2024

PBoC Zinssatzentscheidung – China

RBA Sitzungsprotokoll – Australien

Verbraucherpreisindex (Jahr) – Kanada

Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) – Kanada

WEDNESDAY AUGUST 21, 2024

FOMC Protokoll – USA

THURSDAY AUGUST 22, 2024

S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe – Deutschland

S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen – Deutschland

S&P Global/BME PMI Gesamtindex – Deutschland

S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen – EuroZone

S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe – EuroZone

S&P Global PMI Gesamtindex – EuroZone

S&P Global PMI Dienstleistungen – Großbritanien

S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe – Großbritanien

S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI – Großbritanien

S&P Global PMI Dienstleistungen – USA

S&P Global PMI Herstellung – USA

Jackson Hole Symposium – USA

FRIDAY AUGUST 23, 2024