EQS-News: Plascred kündigt erste Tranche seiner Eigenkapitalwachstumsfazilität an

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Montag, 19. August 2024) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) ("PlasCred" oder das "Unternehmen", ein führendes Unternehmen im Bereich Upcycling von Kunststoffabfällen, freut sich, bekannt zu geben, dass sich der Investor bezüglich der am 25. Juni 2024 mit einem unabhängigen institutionellen Investor (dem "Investor") bekannt gegebenen Eigenkapital-Wachstumsvereinbarung in ihrer geänderten Fassung (die "Wachstumsvereinbarung"), in Höhe von bis zu $10.000.000 CAD (die "Eigenkapitalfazilität") zur Zeichnung von 739.120 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zu einem Preis von $0,0668 pro Stammaktie bereit erklärt hat (die "Erstzeichnung"). Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Erstzeichnung bis zum 23. August 2024 abschließen wird (der "Abschluss").

Gemäß den Bedingungen der Wachstumsvereinbarung unterbreitete das Unternehmen dem Investor am 4. Juli 2024 einen Kapitalabruf (der "Kapitalabruf"). Danach begann eine 30-tägige Preisbildungsperiode (die "Preisbildungsperiode"). Nach der Preisbindungsperiode erklärte sich der Investor bereit, 739.120 Stammaktien zu zeichnen.

In Verbindung mit dem Abschluss wird das Unternehmen auch 2.050.000 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien an den Investor ausgeben (jeweils ein "Erst-Warrant"). Jeder Erst-Warrant ist zu 120 % des volumengewichteten Durchschnittspreises über 20 Tage der an der CSE gehandelten Stammaktien (der Volume Weighted Average Price oder "VWAP") auf Basis des Schlusskurses der Stammaktien am Erstzeichnungsdatum ausübbar. Dieser wird vorbehaltlich der Richtlinien der CSE auf $0,0767 geschätzt. Das Unternehmen wird außerdem 2.050.000 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die "Draw Down Warrants") an den Investor ausgeben, wobei jeder Draw Down Warrant zu 115 % des VWAP über 20 Tage auf Basis des Schlusskurses der Stammaktien bei der jeweiligen Tranchenziehung ausübbar ist. Für die Zwecke der Erstzeichnung sind die Draw Down Warrants zu einem Preis von $0,0735 ausübbar, vorbehaltlich der Richtlinien der CSE. Die Draw Down Warrants enthalten eine Unverfallbarkeitsklausel, wonach 0,5 der Draw Down Warrants für jede im Rahmen der Eigenkapitalfazilität ausgegebene Stammaktie unverfallbar werden (die "Unverfallbarkeitsbedingungen"). Nach dem ersten Jahrestag des Abschlusses (der "Jahrestag der Ausgabe") sind die Unverfallbarkeitsbedingungen nicht mehr anwendbar und die Draw Down Warrants können zu einem Ausübungspreis von 110 % des VWAP über 20 Tage basierend auf dem Jahrestag der Ausgabe in eine Stammaktie ausgeübt werden.

Als Gegenleistung für die Bereitstellung der Eigenkapitalfazilität zahlt der Investor eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von $ 300.000 in bar oder in Stammaktien (die "Bereitstellungsgebühr"). Diese wird durch die Ausgabe von Stammaktien im Wert von $ 300.000 (die "Bereitstellungsaktien") durch das Unternehmen an eine vom Investor benannte Treuhandstelle gesichert. Der Preis pro Stammaktie entspricht dem Marktpreis der Stammaktien bei Abschluss. Die Bereitstellungsaktien werden nach jeder der ersten drei Zeichnungen durch den Investor oder, wenn es nicht mehr als drei Zeichnungen durch den Investor gibt, nach sechs oder zwölf Monaten nach Abschlussdatum aus dem Treuhandkonto freigegeben.

Die im Zusammenhang mit der Eigenkapitalfazilität ausgegebenen Wertpapiere werden gemäß den Anforderungen der ASC Rule 72-501 - Ausschüttungen an Käufer außerhalb von Alberta ausgegeben und unterliegen keiner Haltefrist.

Keines der Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (dem "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Entsprechend dürfen die im Rahmen der Eigenkapitalfazilität ausgegebenen Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten, ihren Territorien oder Besitztümern, einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten oder dem District of Columbia (zusammen die "Vereinigten Staaten") oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht nach dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder von der Registrierungspflicht befreit sind. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, die im Rahmen der Eigenkapitalfazilität innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen ausgegeben werden.

Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten fortschrittlichen Upcycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und das Upcycling revolutionieren.

PlasCred setzt außerdem auf strategische Partnerschaften mit CN Rail und Fibreco Export Inc., die PlasCred in ganz Nordamerika und weltweit ihr wertvolles betriebliches Know-how und ihre logistische Unterstützung für den Transport und die Verarbeitung von Kunststoffabfällen bieten. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie im YouTube-Kanal und auf der Website www.youtube.com/@PlasCredInc und www.plascred.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Troy Lupul - President & CEO

Kontaktdaten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.Troy Lupul

+1 403-430-3004 - E-Mail: IR@PlasCred.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, die nach den Annahmen oder Erwartungen von PlasCred in Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Häufig, aber nicht immer, erkennt man zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "plant", "erwartet", "geht davon aus", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus", "glaubt" oder Abwandlungen davon (einschließlich negativer Abwandlungen); oder an Aussagen, die in der Zukunftsform formuliert sind oder darauf hinweisen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen oder erzielt werden bzw. eintreten oder geschehen "können", "könnten", "würden", "vielleicht werden" oder "werden" (oder andere Abwandlungen davon). Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das Metaverse und den Wachstumsplan des Unternehmens. PlasCred hält diese Annahmen zwar auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen. Dennoch könnten sie sich als falsch erweisen. Leser:innen sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, insbesondere Risiken der allgemeinen Wirtschaftslage, negativer Ereignisse in der Branche und künftiger Entwicklungen in Gesetzgebung, bei Steuern und Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Weitere Risiken sind in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt, wie unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com veröffentlicht. Beachten Sie ferner auch, dass Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Garantie dafür gibt, dass die ihnen zugrunde liegenden Pläne, Absichten oder Erwartungen auch tatsächlich eintreten. Auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich die Informationen als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen abweichen. Weitere Informationen zu den Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die zu wesentlichen Abweichungen zwischen den erwarteten Chancen und tatsächlichen Ergebnissen führen könnten, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen von Plascred Circular Innovations Inc., die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Sie spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich später noch ändern. PlasCred Circular Innovations lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

