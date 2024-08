ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 220 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den Stopp von Testflügen des neuen Modells 777X nach Schäden an der Verbindung zwischen Triebwerk und Flügeln. Das Problem könnte es durchaus schwierig machen, 2025 mit Auslieferungen zu beginnen./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2024 / 19:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2024 / 19:26 / EDT

