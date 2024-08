China hält Leitzinsen wie erwartet unverändert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Shanghai/Singapur (Reuters) - Die chinesische Zentralbank lässt die wichtigsten Leitzinsen wie erwartet unverändert.

Der einjährige Leitzins bleibt bei 3,35 Prozent und der fünfjährige bei 3,85 Prozent, wie die People's Bank of China (PBoC) am Dienstag mitteilte. In einer Reuters-Umfrage unter 37 Marktteilnehmern in dieser Woche hatten alle Befragten erwartet, dass beide Sätze unverändert bleiben. Die meisten neuen und ausstehenden Kredite in China basieren auf dem einjährigen LPR, während der fünfjährige Zinssatz die Preisgestaltung von Hypotheken beeinflusst.

Die chinesische Wirtschaft kämpft derzeit mit einer schwachen Nachfrage und einer Immobilienkrise. Im Juli fiel die Kreditvergabe auf den niedrigsten Stand seit fast 15 Jahren. Ökonomen erwarten daher weitere Stützungsmaßnahmen der Regierung, um das Wachstumsziel von rund fünf Prozent in diesem Jahr zu erreichen.

(Bericht von Winni Zhou in Shanghai und Tom Westbrook, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)