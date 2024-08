IRW-News: Blue Star Gold Corp.: Blue Star gibt Explorationsergebnisse bekannt und entwickelt Pipeline-Vorkommen weiter

IRW-PRESS: Blue Star Gold Corp.: Blue Star gibt Explorationsergebnisse bekannt und entwickelt Pipeline-Vorkommen weiter

Vancouver, British Columbia - 21. August 2024 / IRW-Press / Blue Star Gold Corp. (TSXV: BAU) (OTCQB: BAUFF) (FWB: 5WP0) (Blue Star oder das Unternehmen) informiert über den aktuellen Stand des Explorationsprogramms 2024 auf seinem Goldprojekt Ulu und seinem Projekt Roma in der Region Kitikmeot im kanadischen Territorium Nunavut (Abbildung). Es wurden Bohrungen über rund 4.000 Meter absolviert und die ersten Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Die Probenergebnisse des Prospektionsprogramms vor Ort zu Beginn der Saison sind im Folgenden angegeben.

Wichtigste Eckdaten

- 16 Diamantbohrlöcher über ca. 4.000 Meter wurden in fünf Hauptzielgebieten niedergebracht, darunter:

o HI, Mikigon, Penthouse, Gnu Zone (Nutaaq) und die Flood Zone

o Ergebnisse stehen noch aus

- Die Bewertung der Pipeline-Vorkommen lieferte bei Cygnet (Roma) starke Goldwerte, darunter 13,5 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) und 56,5 g/t Au

- Probenahmen bei Gabbro Breccia (Goldprojekt Ulu) ergaben 16,0 g/t Au und 8,49 g/t Au

- Die Zone Roma Main wurde um weitere 300 Meter in südöstlicher Richtung auf eine Streichlänge von über 800 Metern erweitert

- Pipeline-Vorkommen entlang des Snofield Lake (Roma) lieferten 6,21 g/t Au, 3,67 g/t Au, 497 g/t Silber und 5,3 % Blei

Höhepunkte des Prospektionsprogramms

Eine Überprüfung des Ziels Cygnet (Projekt Roma) konzentrierte sich auf den geologischen Nordost-Trend, wo die aus der geophysikalischen Interpretation abgeleiteten Querstrukturen zu einer komplizierteren Geologie führen. Die besten Proben stammten aus dem mafischen Vulkangesteinspaket unmittelbar unter dem Kontakt mit den Sedimentgesteinseinheiten; kleinere Intrusionen könnten eine Rolle bei der Mineralisierung in diesem Gebiet spielen. Zwei der 38 entnommenen Proben wiesen einen Wert von mehr als 10 g/t Au, fünf einen Wert von mehr als 5 g/t Au und sieben einen Wert von mehr als 1 g/t Au auf. Die nächsten Schritte für dieses Ziel umfassen detailliertere Kartierungen und Probenahmen entlang des Trends, sodass das Ziel möglicherweise für Bohrungen aufgeschlossen werden kann.

Im Zuge der Prospektionsarbeiten entlang des Ziels Roma Main (Projekt Roma) konnte der bekannte Mineralisierungstrend um 300 Meter in südöstlicher Richtung erweitert werden. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Probenahmen aus parallel zur Hauptzone verlaufenden Erzgangstrukturen gehören 40,9 g/t Au, 15,7 g/t Au und 6,5 g/t Au. Roma Main gilt nun als ein vorrangiges Ziel für eine Erprobung durch Bohrungen im Rahmen zukünftiger Programme.

Eine erste Überprüfung des Ziels Snofield Lake umfasste die Entnahme von 14 Proben auf einem 5,5 Kilometer langen Trend. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Probenahmen zählen 4,87 % Zink (Zn) und 8,6 g/t Silber (Ag); 2,46 g/t Au, 67,7 g/t Ag, 3,1 % Blei (Pb) und 3,5 % Zn; sowie 3,67 g/t Au, 497 g/t Ag und 5,3 % Pb. Die beste Goldprobe enthielt 6,21 g/t Au.

Eine bei der Erkundung in der Nähe des Ziels Roma Fold aus einem massiven Skoroditausbiss entnommene Probe lieferte einen Gehalt von 5,6 g/t Au.

Zur genaueren Abgrenzung eines neuen Vorkommens, welches im Rahmen von Probenahmen des Geschiebemergels im Jahr 2022 entdeckt wurde, wurde eine zweite Reihe von Probenahmen absolviert. Die bekannten Arsenopyritgänge treten in einem 320 mal 170 Meter großen Gebiet in der Nähe eines Granitoid-Metasediment-Kontakts auf, und ausgewählte Proben lieferten Analysewerte im Bereich von 1,00 bis 3,89 g/t Au. Die Probenahmen in dieser Saison deuten darauf hin, dass die Goldmineralisierung von Arsen (As), Pb und Kupfer (Cu) begleitet wird (Abbildung 2). Zur Weiterentwicklung des Ziels sind zusätzliche Geschiebemergelprobenahmen erforderlich, gefolgt von detaillierten Prospektionsarbeiten und Kartierungen.

Die Probenahmen im Vorkommen Gabbro Breccia ergaben 16,0 g/t Au und 8,49 g/t Au. Bei diesem Vorkommen, das etwa 500 Meter entlang des Trends von der Flood Zone entfernt liegt, werden zusätzliche Arbeiten durchgeführt, sodass es möglicherweise für Bohrungen aufgeschlossen werden kann.

Im Ziel Zebra wurden Bereiche, die noch nicht anhand von Bohrungen erprobt wurden, einer oberflächlichen Untersuchung unterzogen. Die beste Probe lieferte einen Gehalt von 14,6 g/t Au und stammte aus einem Gebiet am westlichen Schenkel der Antiklinale. Die nächstbeste Probe mit einem Gehalt von 11,46 g/t Au wurde in der Nähe der engen Faltenumbiegung aus mafischem Vulkangestein über sedimentären Einheiten entnommen (ähnliche Geometrie wie bei der Flood Zone). Im Gebiet Zebra ist eine Erkundungsbohrung geplant, die der Klärung und Bestätigung der geologischen Interpretationen dienen soll, bevor eine offensive Explorationsbohrkampagne erarbeitet wird.

Abbildung 1: Lageplan der Projekte von Blue Star sowie des Grays Bay Road & Port Project

Abbildung 2: Neues Vorkommen, das im Zuge der ersten Reihe an Geschiebemergelprobenahmen abgegrenzt wurde; nachfolgende Prospektionsarbeiten und eine zweite Reihe von Geschiebemergelprobenahmen grenzten den Schwerpunktbereich genauer ein. Die Ergebnisse der Gesteinsproben sind in g/t Au angegeben. Die schwarzen Linien stellen die Grenzen der Claims dar.

Die vollständige Liste der Ergebnisse der Schürfproben wird auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.

Schürfproben sind Oberflächenproben, die definitionsgemäß selektiv sind, und aus Ausbissen, Unterausbissen und vom Felsenmeer entnommen wurden. Die Proben werden unter Wahrung der Sorgfaltspflicht an ALS Geochemistry in Yellowknife, NT, geliefert und dann zur endgültigen Analyse an ALS Canada Inc. in Nord-Vancouver, BC, weitergeleitet. Die Proben werden unter Verwendung von Code PREP-31 (Zerstoßung und Pulverisierung) vorbereitet und unter Verwendung der Codes Au-AA26 (50-Gramm-Brandprobe mit atomischem Absorptionsabschluss) und ME-MS61 (48-Element-Viersäuren-Aufschluss mit ICP-MS-Abschluss) analysiert. Proben über der Grenze für Nicht-Gold-Elemente werden einem Erzgehalt-Viersäuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss unterzogen. Das Programm zur Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle für die Schürfproben umfasst die regelmäßige Hinzugabe von zertifizierten Referenzmaterialien (CRM) mit einer Rate von 20 %.

Darren Lindsay, P. Geo. und Vice President Exploration bei Blue Star, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101) und hat die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Blue Star Gold Corp.

Blue Star ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf das kanadische Territorium Nunavut gerichtet ist. Der Grundbesitz von Blue Star umfasst sehr aussichtsreiche und unzureichend erkundete Mineralkonzessionsgebiete mit insgesamt 270 Quadratkilometer Grundfläche im Grünsteingürtel High Lake. Das Unternehmen ist Eigentümer des Goldprojekts Ulu, das sich aus der Bergbaupacht Ulu und dem Konzessionsgebiete Hood River zusammensetzt, sowie des Projekts Roma. In der Lagerstätte Flood Zone (Bergbaupacht Ulu) wurde eine bedeutende hochgradige Goldressource abgegrenzt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche vielversprechende Explorationsziele (Gold und kritische Minerale) auf der ausgedehnten Liegenschaft des Unternehmens, was Blue Star ein hervorragendes Potenzial für den Ausbau der Ressourcen bietet. Der Standort des zukünftigen Tiefseehafens in Grays Bay liegt 40 bis 100 Kilometer nördlich der Konzessionsgebiete, und der vorgeschlagene Korridor für die allwettertaugliche Grays Bay Road verläuft in der Nähe der Goldprojekte Roma und Ulu.

Blue Star ist an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel BAU, am OTCQB Venture Market in den USA unter dem Kürzel BAUFF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 5WP0 notiert. Nähere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte erhalten Sie auf unserer Website unter www.bluestargold.ca .

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Grant Ewing, P. Geo., CEO

Telefon: +1 778-379-1433

E-Mail: info@bluestargold.ca

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Begriffen wie: antizipieren, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, projizieren, schätzen, erwarten, Strategie, Zukunft, wahrscheinlich, kann, sollte, wird und ähnliche Verweise auf zukünftige Zeiträume. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind u.a. Aussagen, die wir in Bezug auf voraussichtliche Einnahmen und Erträge, die voraussichtliche Höhe der Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr, Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen von Ansprüchen, Rechtsstreitigkeiten, Umweltkosten, Eventualverbindlichkeiten und staatlichen und behördlichen Untersuchungen und Verfahren auf unsere Finanzlage sowie Schätzungen von Mineralressourcen und -reserven auf unseren Konzessionsgebieten machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Zusicherungen zukünftiger Leistungen. Stattdessen beruhen sie lediglich auf unseren derzeitigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die Zukunft unseres Unternehmens, Pläne und Strategien, Prognosen, erwartete Ereignisse und Trends, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie naturgemäß Ungewissheiten, Risiken und Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere tatsächliche Finanzlage können wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere tatsächliche Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem: wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen, einschließlich der Volatilität von Zinssätzen und Wechselkursen; Rohstoff- und Aktienpreise und der Wert von Finanzanlagen; strategische Maßnahmen, einschließlich Akquisitionen und Veräußerungen und unseres Erfolgs bei der Integration erworbener Unternehmen in unsere Betriebe; Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich einer stärkeren Regulierung der Bergbauindustrie durch gesetzgeberische Maßnahmen und überarbeitete Regeln und Standards, die von den Regulierungsbehörden in Nunavut angewendet werden; Preisänderungen bei Brennstoffen und anderen wichtigen Materialien und Unterbrechungen der Versorgungsketten für diese Materialien; Schließungen oder Verlangsamungen und Änderungen bei den Arbeitskosten und Arbeitsschwierigkeiten, einschließlich Arbeitsniederlegungen, die entweder unsere Betriebe oder die Fähigkeit unserer Zulieferer, uns Waren und Dienstleistungen zu liefern, beeinträchtigen; sowie Naturereignisse wie Unwetter, Brände, Überschwemmungen und Erdbeben oder von Menschen verursachte oder andere Störungen unserer Ausrüstung; und Ungenauigkeiten bei den Schätzungen der Mineralressourcen und/oder Reserven auf unseren Mineralkonzessionsgebieten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

