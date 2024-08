Agentur - Italiens Notenbankchef wünscht sich EZB-Zinssenkung im September

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Italiens Notenbankchef Fabio Panetta wünscht sich einem Agenturbericht zufolge eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September.

"Offensichtlich hoffe ich das", wurde das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch in einem Bericht der italienischen Agentur ANSA zitiert. Panetta sei am Rande einer Konferenz in Rimini gefragt worden, ob er hoffe, dass die Euro-Notenbank im kommenden Monat zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen senken werde. Bei der Banca d'Italia war zunächst keine Stellungnahme zu dem Bericht erhältlich.

In einer Fragerunde auf der Veranstaltung äußerte sich Panetta weniger deutlich. Die EZB steuere angesichts einer sinkenden Inflation und einer schwächelnden Wirtschaft auf eine Zeit der lockeren Geldpolitik zu, sagte er. Das Ende der Straffung habe bereits begonnen. "Es ist vernünftig, zu erwarten, dass wir von nun an in eine Phase der Lockerung der geldpolitischen Bedingungen eintreten werden, da die Inflation fällt und sich die Weltwirtschaft abschwächt", merkte er an.

Die Euro-Notenbank hatte im Juni erstmals seit 2019 die Zinsen wieder nach unten gesetzt. Auf ihrer darauffolgenden Zinssitzung im Juli pausierte die EZB jedoch. Notenbank-Chefin Christine Lagarde ließ die Tür für eine Entscheidung im September weit offen. Volkswirte gehen aktuell mehrheitlich davon aus, dass die EZB auf ihrem Zinstreffen am 12. September die Zinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte nach unten setzen wird. Zurzeit liegt der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, bei 3,75 Prozent.

