Schnabel: Hürde für weitere EZB-Zinssenkung "sehr hoch"

Frankfurt (Reuters) - EZB-Direktorin Isabel Schnabel dämpft Spekulationen über eine weitere Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank.

Die Konjunktur im Euroraum laufe besser als erwartet, während die Inflationsrate bei zwei Prozent liege, sagte Schnabel dem Finanzportal Econonostream in einem am Freitag veröffentlichten Interview. "Angesichts dessen befinden sich unsere Zinsen auf einem angemessenen Niveau, und die Hürde für eine weitere Zinssenkung ist sehr hoch." Die EZB strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an, die sie als optimal für die Wirtschaft ansieht.

