EQS-News: Geplanter Vertriebsstart Kooperationsprodukt „WertAnlage“ von Union Investment und LAIC im Oktober 2024

Geplanter Vertriebsstart Kooperationsprodukt „WertAnlage" von Union Investment und LAIC im Oktober 2024



22.08.2024

Corporate News

Geplanter Vertriebsstart Kooperationsprodukt „WertAnlage“ von Union Investment und LAIC im Oktober 2024

Individualisierte Fondsvermögensverwaltung im gehobenen Kundensegment

KI-basierte Portfoliosteuerung durch den LAIC ADVISOR® implementiert

Beratungsstrecke basiert auf Union- und LAIQON-Kompetenz in Digitalisierung und Nutzerzentrierung

Hamburg, 22. August 2024

Individualisierte Fondsvermögensverwaltung im gehobenen Kundensegment

Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der LAIQON AG, hat, wie bereits am 18. Dezember 2023 per Corporate News bekannt gegeben, einen Kooperationsvertrag mit der Union Investment Privatfonds GmbH und der Union Investment Service Bank AG abgeschlossen. Ziel dieser Kooperation ist die Einführung einer neuartigen, fondsbasierten individuellen Vermögensverwaltung („iFVV-Produkt“)[1] von Union Investment für gehobene Betreuungskunden der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Der damalige für die Umsetzung vereinbarte Zeitplan zum Start der Produkteinführung wird ohne Verzögerungen eingehalten. Damit ist die Produkteinführung von Union Investment mit Pilotbanken für Mitte Oktober 2024 geplant.

Mit der Lösung „WertAnlage“ bietet Union Investment in Kooperation mit LAIC ein einzigartiges Angebot für gehobene Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken. Verschiedene Kundenpräferenzen in Bezug auf Risikoneigung, Assetklassen, Regionen, Nachhaltigkeitsaspekten und Investmentthemen können in einer Vielzahl individuell zugeschnittener Strategien berücksichtigt werden. Den Kundenportfolios werden bestehende Produkte von Union Investment und von LAIQON beigemischt.

Die Vermarktung der „WertAnlage“ soll im Oktober 2024 durch Union Investment mit zunächst einigen Pilotbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe über Deutschland verteilt beginnen. Ab Dezember sollen dann bundesweit weitere Banken angeschlossen werden.

Dazu Jochen Wiesbach, Geschäftsführer der Union Investment Privatfonds GmbH: „Eine moderne Vermögensverwaltung für das gehobene Kundensegment sollte sowohl Kunden als auch Beratern die notwendigen Hebel zur Individualisierung bieten. Mit der anstehenden Produkteinführung der ,WertAnlage‘ etablieren wir eine Vermögensverwaltung, die eine Vielzahl von individuellen Kundenstrategien mit entsprechend regelmäßigem und hochwertigem Reporting abbilden kann. Damit untermauern wir unseren Anspruch, neue Wege in der Marktbearbeitung im gehobenen Kundensegment zu gehen. Wir sind sehr zufrieden mit der Kompetenz und der Professionalität der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des LAIQON-Konzerns.“

KI-basierte Portfoliosteuerung der „WertAnlage“ durch denLAIC ADVISOR® implementiert

Technischer Enabler für die Portfoliosteuerung von „WertAnlage“ ist die „Digital Asset Plattform 4.0“ (DAP 4.0) des LAIQON-Konzerns, die eine integrierte KI-Infrastruktur mit dem LAIC ADVISOR® umfasst. Die DAP 4.0 bietet ein umfassendes Daten-Universum zu Publikumsfonds, Aktien, ETFs sowie Unternehmens-, Nachhaltigkeits- und Volkswirtschaftsdaten. Täglich werden in die DAP 4.0 über 125 Mio. neue Datenpunkte eingelesen und verarbeitet. Mithilfe dieses Datenuniversums ist der KI-basierte LAIC ADVISOR® in der Lage, eine Vielzahl von Kundenportfolios mit individuellen Strategien gleichzeitig zu steuern und diese je nach Marktlage und Kundenpräferenz anzupassen.

„WertAnlage“ von Union Investment wurde im LAIC ADVISOR® implementiert und in den letzten Monaten erfolgreich getestet. Mit der fondsbasierten Vermögensverwaltung „WertAnlage“ werden den Kunden mehr als 2.500 individuelle Kundenstrategien angeboten.

Darüber hinaus wurde die DAP 4.0 an die relevanten Systeme von Union Investment angebunden. Dies ermöglicht einen automatisierten und skalierbaren Datenaustausch zwischen den Bestandsführungs- und Handelssystemen von Union Investment und dem LAIC ADVISOR®. Damit gibt es eine hochskalierbare Verbindung der LAIC-Technologien und weiterer DAP 4.0 Funktionalitäten mit den Systemen von Union Investment.

„WertAnlage“-Beratungsstrecke basiert auf Union- und LAIQON-Kompetenz in Digitalisierung und Nutzerzentrierung

LAIC betreibt im Rahmen der Kooperation auch die Beratungsstrecke für das Produkt „WertAnlage“ von Union Investment. Diese ist direkt aus den Systemen der Bankberater der Volks- und Raiffeisenbanken aufrufbar. Die notwendige Integration zwischen der LAIC-Beratungsstrecke und den relevanten Bankberatungssystemen wurde ebenso bereits implementiert und getestet.

Die Digitalkompetenz der LAIQON-Gruppe bleibt auch nach dem Produktabschluss von Bedeutung: LAIC wird die von Union Investment vordefinierten Quartalsberichte für alle „WertAnlage“-Kunden bereitstellen, die entsprechend der individuellen Anlagestrategie hochgradig kundenindividuell ausgestaltet werden. Kunden haben die Möglichkeit, sich zudem jederzeit individuell zum Stand ihres Portfolios über die VR Banking App zu informieren.

Zum Stand der Kooperation mit Union Investment äußert sich Dipl.-Ing Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG:

„Wir sind sehr stolz, dass wir in der Implementierungsphase von ,WertAnlage‘ seit Beginn dieses Jahres alle Anforderungen von Union Investment zuverlässig umsetzen konnten. Wir freuen uns sehr auf den bevorstehenden Marktstart und unsere Rolle dabei in der Kooperation mit Union Investment. Unsere stringente Strategieumsetzung seit 2018 ist die Basis für diese wachstumsstarke Partnerschaft.“

Über die LAIQON AG:

Der LAIQON-Konzern (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Wealth Management Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

[1] Investiert jederzeit zu mindestens 50% in Investmentfonds; abhängig von der jeweiligen Anlagestrategie, kann ergänzend in andere Wertpapiere investiert werden.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com

22.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

