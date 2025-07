EQS-News: Gerresheimer beendet Gespräche mit Private Equity Investoren über ein potenzielles Übernahmeangebot

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung

Gerresheimer beendet Gespräche mit Private Equity Investoren über ein potenzielles Übernahmeangebot



16.07.2025 / 19:30 CET/CEST

Fortführung der Gespräche nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder

Fokus auf Umsetzung der Wachstumsstrategie

Strategische Überprüfung Moulded Glass wird beschleunigt

Capital Market Day mit Strategie-Update im Oktober

Düsseldorf, 16. Juli 2025. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat die seit Anfang 2025 andauernden Gespräche mit Private Equity Investoren über ein potenzielles Übernahmeangebot beendet. Nach eingehender Analyse des aktuellen Diskussionsstandes ist nach Einschätzung von Gerresheimer eine Fortführung der Gespräche nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder. Gerresheimer wird sich unabhängig von der Beendigung der Gespräche weiterhin auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Implementierung von globalen Wachstumsprojekten fokussieren. Das Unternehmen wird auf einem Capital Market Day am 15. Oktober 2025 ein Strategie-Update geben. Vorgestellt werden sollen unter anderem die Ergebnisse der strategischen Überprüfung des Moulded Glass Geschäfts sowie eine neue Segmentierung zur Verbesserung der Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt. Die Wachstumsaussichten der Gerresheimer sind positiv. Mittelfristig erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 6-9 % und eine organische Adjusted EBITDA-Marge von 23-25%.

„Wir sind zum Schluss gekommen, dass eine Fortsetzung der Gespräche nicht im besten Interesse unseres Unternehmens und seiner Stakeholder ist“, so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. „Unser Fokus liegt weiterhin klar auf dem operativen Geschäft und der konsequenten Umsetzung unserer Unternehmensstrategie, um das Unternehmen auf einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs zu führen.“

Strategische Überprüfung Moulded Glass wird beschleunigt

Die Akquisition von Bormioli Pharma hat das Produktportfolio der Gerresheimer Gruppe um weitere Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie um Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme ergänzt. Das kombinierte Portfolio bietet neue Möglichkeiten der Systemintegration für High-Value-Kunststoff-Lösungen. Darüber hinaus ist mit der Akquisition eine starke, unabhängige und global tätigen Moulded-Glass-Einheit entstanden, die über ein diversifiziertes Produktportfolio für Primärverpackungen aus Glas für die Pharma-, Kosmetik- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie verfügt. Gerresheimer hatte bereits angekündigt, neue Optionen zur strategischen Ausrichtung des kombinierten Moulded-Glass-Geschäfts zu evaluieren.

Strategie-Update im Oktober 2025

Das Ergebnis der Evaluation wird Gerresheimer spätestens auf einem Capital Market Day am 15. Oktober 2025 als Bestandteil eines Strategie-Updates für das kombinierte Unternehmen vorstellen. Darüber hinaus wird das Unternehmen auf dem CMD eine neue Segmentierung der Geschäftsbereiche vorstellen mit dem Ziel, eine höhere Transparenz in der Finanz-Berichterstattung über die operative Performance bestimmter Teilbereiche des Unternehmens herzustellen. Zudem wird das Unternehmen Einblicke in wachstumsstarke Bereiche des Geschäfts geben, darunter zum Beispiel Systeme und Lösungen für Biopharmazeutika und andere High Value Solutions.

Positive mittel- und langfristigen Aussichten

Die mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten von Gerresheimer sind positiv. Die Unternehmensgruppe verfügt über ein breites Portfolio von Systemen und Lösungen für die Pharma- und Biotechbranche mit einem steigenden Anteil von spezifischen Lösungen für Biopharmazeutika und anderen High Value Solutions. Die Akquisition von Bormioli Pharma hat darüber hinaus das Portfolio nochmals erweitert und neue Möglichkeiten der Systemintegration eröffnet.

Das Unternehmen geht mittelfristig von einem organischem Umsatzwachstum von 6 – 9 % und einer organischen Adjusted EBITDA-Marge von 23 – 25 % aus.



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.600 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

