Hoffnung auf Zinswende | Snowflake | Zoom | Advance Auto | DELL | NVIDIA

Sowohl das Sitzungsprotokoll der letzten FED-Tagung wie auch die Revidierungen der BLS-Arbeitsmarktdaten in den 12 Monaten bis Ende März 2024 verankern eine Zinswende im September. FED-Chef Jerome Powell dürfte das in seiner Rede am Freitag verfestigen. Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte ist weiterhin größer als 50 Basispunkte, es sei denn die vor der Tagung gemeldeten August-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten fallen überraschend schwach aus. Das Ertragsbild fällt am Donnerstag uneinheitlich aus. Advance Auto, Snowflake und Urban Outfitters stehen nach den Ergebnissen stärker unter Druck, während Peloton, Wolfspeed und Zoom Video von den Zahlen profitieren.



