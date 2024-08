Bitcoin korrigiert – Bonus-Cap-Zertifikat auf Coinbase mit Gewinnchance!

Anfang August ging es mit dem Bitcoin rapide nach unten. Das hat auch Aktien in Mitleidenschaft gezogen, die entweder den Bitcoin schürfen oder aber durch den Handel mit Bitcoin Geld verdienen. Einer dieser Werte ist Coinbase Global Inc. Die entsprechende Aktie befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend. Dadurch bietet sich Ihnen die Chance, durch ein Bonus-Cap-Zertifikat mit einer Laufzeit bis Mitte 2025 Profit zu generieren.

Coinbase Global Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf den Handel mit Kryptowährungen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt eine intuitive und zuverlässige Plattform, die Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Dort haben Nutzer die Möglichkeit, digitale Werte wie beispielsweise den Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und empfangen.

Am 14. April 2021 wurde die Aktie an der Nasdaq-Börse in den USA eingeführt. Seitdem hat das Wertpapier eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Vom damals ausgebildeten Hoch bei 429 US-Dollar gleich am Eröffnungstag fiel die Aktie bis Januar 2023 auf 31,55 US-Dollar ab. Von dort aus ging Coinbase Global in einen ausgeprägten Aufwärtstrend über, was dem Gleichlauf mit Bitcoin selbst geschuldet ist.

In der nachfolgenden Grafik, die den Verlauf der Aktie ab Börsendebüt zeigt, ist zu sehen, dass der Kursverlauf sich größtenteils ähnlich dem in Gelb darüber gelegten Bitcoin-Kursverlauf verhält. Der Bitcoin ist aus einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau nach unten ausgebrochen, nur um in eine neue Seitwärtsphase auf niedrigem Niveau überzugehen. Gleiches gilt auch für die Coinbase-Aktie.

Dennoch, der Krypto-Börsenbetreiber konnte die kurzzeitig unterschrittene 200-Tage-Linie wieder zurückerobern. Die Abwärtsbewegung stoppte exakt am eingezeichneten grauen Aufwärtstrend.

Abbildung 1 – Coinbase Global Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachhtungszeitraum 14.04.2021 bis 22.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Sollte sich der Bitcoin auf hohem Niveau in den nächsten zwölf Monaten seitwärts bewegen, könnte der Kauf eines Bonus-Cap-Zertifikats auf Coinbase Global Inc. lohnenswert sein.

In der Abbildung sehen Sie zwei waagerechte Linien eingefügt: zum einen die rote Sicherheitsbarriere bei 130 US-Dollar, zum anderen das blaue Bonuslevel bei 250 US-Dollar. Die Aktie handelt ungefähr in der Mitte dieser beiden Kursmarken. Bleibt die US-Aktie während der Laufzeit (20.06.2025) des Bonus-Cap-Zertifikats konstant oberhalb der roten Sicherheitsbarriere, die sich unter dem grauen Aufwärtstrend befindet, und es kommt zu keinem Zeitpunkt zu einer Berührung dieser Marke, gibt es zum Abrechnungstag am 27. Juni 2025 genau 25 Euro – unabhängig davon, wo die Aktie zum Schluss steht. Das entspricht einem aktuellen Gewinn von fast 37 % bei einem Sicherheitspuffer von über 26 %. Das Zertifikat ist nicht nur währungsgesichert, sondern hat auch ein Bezugsverhältnis von 0,10.

Berührt die Aktie allerdings das 130-US-Dollar-Level, verfällt der Bonus und Besitzer des Zertifikats erhalten zum Zahlungstermin am 27. Juni 2025 den entsprechenden Aktienkurs/das Bezugsverhältnis in Euro ausgezahlt.

Das Zertifikat handelt momentan bei knapp 18,25 Euro und damit 6,75 Euro unter dem maximalen Ausgangswert. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Bitcoin sich ab jetzt seitwärts bewegen wird, könnte das Bonus-Cap-Zertifikat das Richtige für Sie sein. Immerhin dürfte eine derartige Bewegung im Bitcoin zu einem ähnlichen Verlauf bei der Coinbase-Aktie führen, sodass in den nächsten 10 Monaten mit einem Wertzuwachs zu rechnen wäre. Schlussendlich bietet sich Ihnen so bis zum Juni 2025 eine Gewinnchance von fast 37 %.

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu einem Turbo-Long-Schein wird ein Bonus-Cap-Zertifikat bei Unterschreitung dieser Kursschwelle nicht wertlos. Lediglich der Bonus geht flöten.

Unabhängig davon, wo der Einstieg erfolgt ist, sollte die Position glattgestellt werden, wenn die Aktie unter 155 US-Dollar abrutscht.

Währungsgesichertes Bonus-Cap-Zertifikat auf Coinbase Global Inc. mit Bezugsverhältnis 0,10 für eine Spekulation auf eine Seitwärts- oder leichte Aufwärtsbewegung

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Barriere-/Bonus-Level in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Coinbase Global Inc. HD7SWY 18,19 130,00/250,00 20.06.2025 25,00

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 08:00 Uhr

Weitere Produkte auf Coinbase Global Inc. und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de