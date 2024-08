5.000 Euro verfügbar? Günstig bewertete M-DAX-Aktie mit Kurs- und Dividendenfantasie!

So wie es aussieht, scheinen die Zeiten an der Börse wieder etwas rauer zu werden. Da will natürlich gut überlegt sein, in welche Aktie man als Nächstes investiert. Ein Anhaltspunkt könnte sicherlich die aktuelle Bewertung darstellen. Vielleicht gepaart mit einer gewissen Kurs- und Dividendenfantasie.

Wenn ich beispielsweise gerade 5.000 Euro übrig hätte, könnte derzeit für mich eventuell die im M-DAX gelistete Freenet-Aktie (WKN: A0Z2ZZ) für eine Investition infrage kommen. Denn aufgrund einiger positiver Aspekte ist es bestimmt nicht die schlechteste Idee, hier mal etwas genauer hinzuschauen.

Weiteres Dividendenwachstum zu erwarten

Vielen ist Freenet vielleicht noch als netzunabhängiger Mobilfunkanbieter bekannt. Doch parallel baut das Unternehmen konsequent auch seine Marktposition im Bereich Fernsehen aus. Mit seinem nicht besonders anfälligen Geschäftsmodell kann Freenet mittlerweile auf 9,5 Mio. Abonnenten blicken. Wobei wir hier zwischen 7,4 Mio. Mobilfunk- und 2,1 Mio. TV-Kunden unterscheiden müssen.

Damit ist Freenet in der Lage, nachhaltig hohe Cashflows zu generieren, da beide Segmente nicht besonders kapitalintensiv daherkommen. Für den Freenet-Finanzvorstand Ingo Arnold ist gerade der Free Cashflow eine wichtige und äußerst relevante Größe für die Dividendenausschüttung.

Nachdem die Gewinnbeteiligung bereits in den letzten drei Jahren in Folge ein wenig angehoben wurde, prognostiziert Arnold auch für 2024 eine Dividende, die über der des Vorjahres liegen soll. Die letzte Ausschüttung betrug übrigens 1,68 Euro je Aktie. Womit sich beim aktuellen Aktienkurs schon jetzt eine hohe Dividendenrendite von 6,81 % ermitteln lässt.

Kommen wir zum Ausblick

Bevor wir uns mit den weiteren Aussichten von Freenet beschäftigen, werfen wir am besten erst einmal einen Blick auf die erst kürzlich veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal. Diesen können wir zwar einen Umsatzrückgang von 11,6 % auf 559 Mio. Euro entnehmen, wobei allerdings das Nettoergebnis mit 45,8 Mio. Euro um 84 % höher als im Vergleichsquartal ausgefallen ist.

So etwas Ähnliches sehen die Experten von MarketScreener übrigens auch für das Gesamtjahr. Sie rechen für 2024 bei den Umsatzerlösen mit einem leichten Rückgang, erwarten aber gleichzeitig beim Nettogewinn einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rund 22 %. Doch bereits in den nächsten beiden Jahren soll es dann sowohl mit dem Umsatz als auch mit dem Nettoergebnis weiter nach oben gehen.

Schauen wir aber zusätzlich noch auf den für die Dividende so wichtigen Free Cashflow. Lag er Ende 2023 noch bei einem Betrag von 263 Mio. Euro, soll er sich bis 2026 schrittweise bis auf die Summe von 306 Mio. Euro weiter erhöhen. Was also auch mittelfristig meiner Ansicht nach für eine steigende Ausschüttung sprechen sollte.

Aktie birgt Fantasie

Die Aktie von Freenet tendiert in diesem Jahr eher seitwärts und notiert mit 24,66 Euro (09.08.2024) gut 4 % niedriger als Anfang Januar. Aus Sicht von einem Jahr kann man bei ihr aber allerdings einen Wertzuwachs von 14 % ausmachen. Beim aktuellen Kurs werden die Freenet-Papiere mit einem recht moderaten 2024er KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,7 bewertet. Womit das KGV damit weit unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt von 16,4 angesiedelt ist.

Aufgrund des soliden Geschäftsmodells und der guten mittelfristigen Aussichten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich die Freenet-Aktie im zweiten Halbjahr eventuell wieder von ihrer besseren Seite zeigt. Einen weiteren Pluspunkt stellt für mich definitiv auch die solide Dividende dar. Und bei deren Höhe ist auch hier meines Erachtens das Ende der Fahnenstange höchstwahrscheinlich noch lange nicht erreicht. Aber alleine mit dem Einsatz der besagten 5.000 Euro könnte man sich bei der derzeitigen Höhe der Gewinnausschüttung über eine Jahresdividende von rund 341 Euro freuen (Kaufnebenkosten und Steuern nicht berücksichtigt).

