500 Mio. Euro! Sollte die Allianz-Aktie wirklich in weitere Aktienrückkäufe investieren?!

Das Management der Allianz-Aktie (WKN: 840400)hat dem Markt wohl eine kleine Überraschung spendiert: Rund 500 Mio, Euro sollen in weitere Aktienrückkäufe in den kommenden Wochen und Monaten fließen. Damit stockte der DAX-Versicherer sein bestehendes Rückkaufprogramm in Höhe von 1 Mrd. Euro um eben diesen Betrag auf.

Aber ist das zielführend? Immerhin ist die Allianz-Aktie seit Jahresanfang um fast 5 % gestiegen. Aber sie korrigierte zuletzt wieder ein Quäntchen. Blicken wir auf die Zahlen, die Bewertung, die Aussichten und weitere relevante Aspekte. Mein Fazit wird dich vielleicht überraschen. Oder auch nicht.

Allianz-Aktie: 500 Mio. Euro sind gar nicht so viel

Fangen wir mit dem groben Kontext an. Das Management der Allianz-Aktie nutzt Aktienrückkäufe sehr aktiv, um die Anzahl ausstehender Aktien einzuziehen. Allerdings ist das Volumen doch vergleichsweise gering. Zumindest, wenn wir das in ein Verhältnis zur aktuellen Marktkapitalisierung setzen.

500 Mio. Euro entsprechen bei einem Börsenwert von ca. 100 Mrd. Euro gerade einmal einem Anteil von 0,5 %. Konkret bedeutet das, dass jede danach noch ausstehende Aktie ca. 0,5 % mehr am DAX-Versicherer verbrieft, als zuvor. Auch die nun 1,5 Mrd. Euro im Börsenjahr 2024 werden die Menge ausstehender Aktien um lediglich 1,5 % verringern. Die momentan 5 % Dividendenrendite sind daher eine deutlich höhere Kapitalrückführungsrendite. Aber in Kombination sehen die ca. 6,5 %, die das Management an die Investoren zurückgibt, gar nicht verkehrt aus.

Der entscheidende Faktor ist jedoch: Bei der Allianz-Aktie gibt es regelmäßige Aktienrückkäufe. Seit dem Jahre 2017 sind so nämlich schon 13,5 Mrd. Euro in diese Form der Kapitalrückführung geflossen. Und das nicht zu einer Börsenbewertung von 100 Mrd. Euro, zum Teil zu deutlich niedrigeren Kursen. Konkret bedeute das, dass die Allianz in den vergangenen Jahren ca. 15 % bis 20 % der eigenen Anteilsscheine gekauft und eingezogen hat. Die Regelmäßigkeit sorgt dafür, dass wir als Investoren dann doch bedeutend mehr erhalten. 500 Mio. Euro mögen jetzt nicht die Welt sein. Aber in Summe doch einen Effekt bewirken.

Ist der Zeitpunkt noch gut?!

Man könnte anführen, dass der Zeitpunkt der Aktienrückkäufe bei der Allianz-Aktie unglücklich ist. Im Jahre 2020 notierten die Anteilsscheine unter 170 Euro. Na klar: Damals wäre es günstiger gewesen, in die eigenen Wertpapiere zu investieren. Doch, siehe da: Auch im Jahre 2022 flossen 1,0 Mrd. Euro in diese Form der Kapitalrückführungen. Der Überblick zeigt: Die Regelmäßigkeit ist eine Stärke. Dadurch profitieren der DAX-Versicherer und wir als Investoren von einem gewissen Cost-Average-Effekt.

Doch ist die Bewertung der Allianz-Aktie auch heute noch günstig. Die 5 % Dividendenrendite sind ein erster Indikator. Ein zweiter ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 10. Beide Kennzahlen deuten auf eine nicht teure Bewertung hin. Deshalb erscheint die Investition in die eigene Aktie als werttreibend

Zumal es bei der Allianz-Aktie Wachstum gibt. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz erneut um 7,6 % auf 42,6 Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie konnte wiederum um bereinigt 3,0 % auf 6,15 Euro klettern. Im ersten Halbjahr lag das Ergebnis je Aktie bei 12,57 Euro, was einem Plus von 10,2 % entsprochen hat. Die Aktienrückkäufe wirken somit wie ein Katalysator für das Ergebniswachstum. Und das bei einer moderaten Gesamtbewertung des Konzerns.

Allianz-Aktie: Mein Fazit!

Deshalb sage ich sehr eindringlich: Ja, die Aktienrückkäufe bei der Allianz-Aktie erscheinen weiterhin sinnvoll. Sie stiften langfristig wert und selbst kurzfristig ist die Bewertung des DAX-Versicherers eher preiswert. Der Kontext ist trotzdem entscheidend: Per Dividende erhalten wir deutlich mehr Rendite. Aber langfristig ist diese Form der Kapitalrückführungen definitiv nicht zu unterschätzen!

Der Artikel 500 Mio. Euro! Sollte die Allianz-Aktie wirklich in weitere Aktienrückkäufe investieren?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

Aktienwelt360 2024