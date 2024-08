Fed signalisiert Zinssenkungen - Zeit für REITs

Kimco Realty ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und der größte börsennotierte Eigentümer und Betreiber von Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften im Freien und einem wachsenden Portfolio an gemischt genutzten Objekten in Nordamerika. Das Portfolio des Unternehmens konzentriert sich in erster Linie auf die Vororte der wichtigsten Metropolen, einschließlich der Märkte an der Küste mit hohen Eintrittsbarrieren. In den letzten drei Monaten hat die Aktie um 25 Prozent an Wert zugelegt. Das sollte unter Berücksichtigung des im nächsten Monat startenden geldpolitischen Lockerung der US-Notenbank erst der Anfang sein.

