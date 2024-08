On Holding glänzt mit hohen Wachstumsraten! Krasser Gegensatz zu NIKE und ADIDAS!

Der Premium-Sportartikelhersteller On Holding (WKN: A3C20K) hat seine beeindruckende Wachstumsgeschichte im zweiten Quartal 2024 fortgesetzt. Während andere Konsumgüterhersteller unter dem konjunkturellen Gegenwind leiden, steigerte das Schweizer Unternehmen sein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal sogar leicht. Angetrieben von einem starken Wachstum im Direktgeschäft sowie in der Region Asien-Pazifik stieg der währungsbereinigte Gesamtumsatz um 29,4 %. Auch die Profitabilität entwickelte sich erfreulich. Die Brutto-Marge legte um 0,4 Prozentpunkte auf starke 59,9 % zu, der Gewinn stieg grob um den Faktor zehn auf nun umgerechnet 32 Mio. Euro im Quartal.

On Holding weist auch im Bereich der Sportbekleidung ein starkes Wachstum auf

Ein Highlight des Quartals ist für uns das Wachstum im noch kleinen Segment Sportbekleidung (4 % Umsatzanteil in 2023). Hier stieg der Umsatz um satte 67 %, nachdem die Wachstumsrate im Vorquartal noch bei 25 % lag. Sollte On seine starke Marktstellung im Bereich Sportschuhe auf diese Kategorie übertragen können, könnte das Schweizer Unternehmen seinen Umsatz von nun rund 0,5 Mrd. Euro im Quartal langfristig um ein Vielfaches steigern.

Um dies zu erreichen, setzt On nun auch auf Kooperationen außerhalb des klassischen Sportbereichs. So wurde eine Zusammenarbeit mit der US-Schauspielerin Zendaya verkündet. Doch auch im Sportbereich entwickelt sich das Unternehmen laufend weiter und stellte im abgelaufenen Quartal die LightSpray Technologie vor. Mit Hilfe dieser werden Laufschuhe aus einem Stück ohne Klebstoff, Nähte und Schnürsenkel gefertigt und so das Gewicht und Abfälle deutlich reduziert.

Alles im Lot also bei On. Der Ausblick für das Gesamtjahr (währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mindestens 30 % bei einer Brutto-Marge von rund 60 %) wurde bestätigt. Dieses anhaltend starke Wachstum rechtfertigt in unseren Augen weiterhin die gemessen an traditionellen Maßstäben hohe Bewertung mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5 und einem KGV von 71 (bezogen auf die Ergebnisse der letzten 12 Monate).

Was das Unternehmen macht?

On Holding erwirtschaftet 95 % seines Umsatzes mit Lauf-, Tennis- und Alltagssportschuhen.

Wo liegen die größten Chancen?

Die größte Chance bietet der riesige Sportartikelmarkt (Volumen 355 Mrd. USD), der insgesamt wächst. Ein Angriff auf andere Segmente als Running (Fitness, Tennis, Freizeit) kann ebenfalls erfolgreich sein. Auch die Eroberung von Marktanteilen von etablierten Playern wie Nike, Adidas und anderen ist wahrscheinlich.

Wo liegen die größten Risiken?

Das größte Risiko sind die geringeren Margen, wenn man aus der Laufschuhnische herauskommt. Hinzu kommt die lokale Konkurrenz im wichtigen Wachstumsmarkt China und ON könnte auch aus der Mode kommen, wie es Under Armour vor einigen Jahren passiert ist.

Der Artikel On Holding glänzt mit hohen Wachstumsraten! Krasser Gegensatz zu NIKE und ADIDAS! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dann registriere dich beim Aktienwelt360 Aktienkompass!

Als Mitglied kannst du alle Unternehmensupdates zu dieser und dutzender weiterer Aktien lesen, die wir im Aktienwelt360 Aktienkompass zum Kauf empfehlen. Wir stellen dir die besten Investitionsgelegenheit aus dem deutschsprachigen Raum und international vor, die es jetzt gibt. Und wir verfolgen alle Empfehlungen intensiv, um zu prüfen, ob unsere Investitionsthesen aufgehen. Der Aktienkompass ist dein perfekter Börsenbegleiter, wenn du gerne langfristig in großartige Unternehmen investierst.

Klicke hier und werde Mitglied!

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von ON Holding.

Aktienwelt360 2024